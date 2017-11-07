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13:36  07 ноября 2017 1

В крупнейших городах ХМАО эвакуируют детсады, больницы, школы и торговые центры из-за угрозы теракта

Виды города. Нижневартовск, торговый центр, югра молл
В Югре масштабная эвакуация всех мест с массовым пребыванием людейФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В Нижневартовске и Сургуте в эти минуты идет масштабная эвакуация социальных объектов и крупных торговых центров. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

По словам пользователей соцсетей, в Нижневартовске людей выводят из всех торговых центров, больниц, школ. Родителей просят забрать детей из детских садиков. В мэрии города рассказали, что в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании общественных мест без их конкретного указания.

«Несмотря на то, что поступившее сообщение, по данным правоохранительных органов, предварительно является ложным, антитеррористической комиссией Нижневартовска и оперативными службами принято решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей с упором на школы города с проведением эвакуации части из них», — прокомментировал ситуацию вице-мэр Николай Лукаш. Сейчас полицейские с кинологами обследуют все места с массовым пребыванием людей.

Крупнейший ТРЦ Югры «Сургут сити молл» тоже эвакуирован — сотни людей стоят на улице
Фото: Анастасия Пугачева, «ВКонтакте»

Массовая эвакуация проходит и в Сургуте. На момент публикации известно, что закрыты практически все крупные торговые центры города, ряд спортивных объектов, школы и детсады. Глава города Вадим Шувалов разместил в соцсетях обращение к жителям, где сообщил, что, как и в Нижневартовске, телефонные террористы не указали конкретное место, поэтому силовики эвакуируют все места с массовым пребыванием людей. «Сегодня в правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания», — отметил Шувалов.

Между тем, в соцсетях активно распространяется письмо от террористов, которое якобы и стало причиной массовых эвакуаций в Сургуте и Нижневартовске. В бумаге говорится, что у властей есть сутки на поиск бомбы, а слабые места были выявлены во время предыдущей волны лжеминирований. Официального подтверждения, что именно это письмо стало причиной эвакуаций пока что нет — возможно, опубликованное обращение является фейком.

Почти во всех крупных городах России с сентября эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания после анонимных сообщениях об угрозе взрыва. Как ранее сообщало «URA.RU», первые массовые эвакуации в ХМАО были в сентябре. Тогда власти и силовые структуры никак не комментировали произошедшее.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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