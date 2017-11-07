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12:37  07 ноября 2017 0

«НЛО в виде спиннера». Тюменцы обсуждают загадочное свечение в ночном небе. ФОТО, ВИДЕО

Прожекторы на одном из зданий перепугали впечатлительных тюменцевФОТО: паблик «ЧС Тюмень». Автор: Лада Амрина

Жители Тюмени поспорили в соцсетях о природе происхождения загадочного свечения в ночном небе над городом. Короткое видео загадочных «танцующих» объектов опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Версия об инопланетном вторжении оказалось самой популярной при обсуждении: «НЛО в виде спиннера», «Инопланетяне в догонялки играют… Срочно на РЕН ТВ», — пишут поклонники уфологии. Однако скептики отвергли ее сразу, уточнив, что световые шары всего лишь следы от прожекторов на многоэтажном здании. В подтверждение пользователи стали присылать фото свечения из разных точек города.

Некоторые обитатели паблика «ЧС Тюмень» иронично заметили, что таким образом владельцы здания вызывают в ночной город Бэтмена для борьбы с ночными нарушителями спокойствия.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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