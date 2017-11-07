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Главные новости Ямала
12:16  07 ноября 2017 0

На Ямале в отставку ушел высокопоставленный чиновник

Омбудсмен Дмитрий Бавдурный покинул пост, на котором он проработал почти 10 летФото: пресс-служба правительства ЯНАО

Уполномоченный президента по защите прав предпринимателей на Ямале Дмитрий Бавдурный подал в отставку. О этом журналисту «URA.RU» сообщили в аппарате омбудсмена. Долгое время чиновник находился в отпуске и 7 ноября должен был вернуться к своим обязанностям, однако вместо этого написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Дмитрий Бавдурный начинал свою деятельность в прокуратуре Тюменской области. На Ямале он работал с 2000 года. Был заместителем прокурора Пуровского района, прокурором Тазовского района, затем снова вернулся в Пуровский, но уже в качестве прокурора. В 2009 году он стал прокурором Нового Уренгоя, а в апреле 2013 года был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей на Ямале.

Официально о причинах досрочного ухода омбудсмена с поста не сообщается. Связаться непосредственно с Дмитрием Бавдурным не удалось. Его сотовый недоступен. Собственные источники агентства утверждают, что омбудсмен покинул пост по семейным обстоятельствам в связи с переездом в Тюмень.

Вячеслав Егоров
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