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Главные новости Челябинской области
12:24  07 ноября 2017 0

Спикер совета депутатов челябинского района разбил машину в ДТП

Похороны найденного поисковиками советского солдата Сырнева Хаснутдина, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму. Челябинская область, село Кунашак, платонов алексей
Алексей Платонов обещал восстановить ограждение, поврежденное во время аварииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Кунашакского райсобрания депутатов Алексей Платонов разбил машину в аварии. Спикер не вписался в поворот и ударил автомобиль в бордюрное ограждение, сообщил «URA.RU» местный депутат на условиях анонимности.

В отделе полиции подтвердили факт аварии, однако отказались называть ее участников и комментировать обстоятельства.

Один из депутатов предполагает, что Платонов был пьян, поскольку он покинул место ДТП, а через некоторое время вернулся, заявив, что ходил вызывать полицию и заодно выпил спиртное для снятия стресса.

Сам Платонов утверждает, что не был пьян. «За рулем я был абсолютно трезв. Не справился с управлением, наехал на ограждение бордюра. Разбил свою машину. Но я заключил договор на восстановление ограждения. Сам снес, сам виноват, сам должен восстановить», — заявил спикер.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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