Спикер совета депутатов челябинского района разбил машину в ДТП

Председатель Кунашакского райсобрания депутатов Алексей Платонов разбил машину в аварии. Спикер не вписался в поворот и ударил автомобиль в бордюрное ограждение, сообщил «URA.RU» местный депутат на условиях анонимности.
В отделе полиции подтвердили факт аварии, однако отказались называть ее участников и комментировать обстоятельства.
Один из депутатов предполагает, что Платонов был пьян, поскольку он покинул место ДТП, а через некоторое время вернулся, заявив, что ходил вызывать полицию и заодно выпил спиртное для снятия стресса.
Сам Платонов утверждает, что не был пьян. «За рулем я был абсолютно трезв. Не справился с управлением, наехал на ограждение бордюра. Разбил свою машину. Но я заключил договор на восстановление ограждения. Сам снес, сам виноват, сам должен восстановить», — заявил спикер.