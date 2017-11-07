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Главные новости Курганской области
13:32  07 ноября 2017 3

В Кургане к столетию революции вандалы испортили памятник жертвам гражданской войны. ФОТО

Надпись на разграбленной стеле. Курган, вандализм, надпись на стеле, разграбленый памятник, город во мгле
Надпись появилась накануне дня Великой Октябрьской социалистической революцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане, в городском саду, вандалы сделали надпись на стеле, установленной в память погибших в гражданской войне. Горожане заметили ее появление в канун 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, предает корреспондент «URA.RU».

Надпись: «Черный город растает во мгле» появилась на бетонном основании барельефа, металлические конструкции которого несколько лет назад также украли вандалы. «Это акт варварства», — прокомментировал происшествие лидер зауральских коммунистов Василий Кислицын. Однако он отметил, что вряд ли это событие связано с памятной датой: «Думаю, это невоспитанность и невежество наших детей и подростков».

В пресс-службе УМВД России по Кургану «URA.RU» пообещали в ближайшее время дать правовую оценку происшествия.

К 100-летию революции в курганском горсаду планировалось установить памятник «Примирение», посвященный событиям гражданской войны, однако он так не был установлен.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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