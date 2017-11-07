В Кургане, в городском саду, вандалы сделали надпись на стеле, установленной в память погибших в гражданской войне. Горожане заметили ее появление в канун 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, предает корреспондент «URA.RU».
Надпись: «Черный город растает во мгле» появилась на бетонном основании барельефа, металлические конструкции которого несколько лет назад также украли вандалы. «Это акт варварства», — прокомментировал происшествие лидер зауральских коммунистов Василий Кислицын. Однако он отметил, что вряд ли это событие связано с памятной датой: «Думаю, это невоспитанность и невежество наших детей и подростков».
В пресс-службе УМВД России по Кургану «URA.RU» пообещали в ближайшее время дать правовую оценку происшествия.
К 100-летию революции в курганском горсаду планировалось установить памятник «Примирение», посвященный событиям гражданской войны, однако он так не был установлен.