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14:54  07 ноября 2017 0

«В пробке стою уже второй час». Тюменским автомобилистам помешало шествие «красных»

Пикет КПРФ Курган, флаги, кпрф
Тюменские коммунисты устроили шествие в честь 100-летия революцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменцы возмущены перекрытием в рабочий день центральной улицы города из-за шествия коммунистов. Свое недовольство люди высказывают в соцсетях. Сами «красные» говорят, что шествие по улице Республики длилось всего около 45 минут и проходило в то время, когда рабочий день уже в разгаре — а значит, серьезно помешать большому количеству работающих горожан не могло.

«Сейчас по улице Республики КПРФ прогуливается», — написал в группе «ЧС Тюмень» Сергей Б. и опубликовал фотографию колонны с красными флагами. «100 лет революции», «Они хотят восстановить СССР», — сообщили пользователи. «Вот почему пробки дикие… я на важную пару опоздал… из-за них весь город стоит… работать надо, а не прогуливаться… пробки делают специально, чтоб все нервные были… чего им по тротуарам не ходится», — возмущаются некоторые автолюбители. «Я и думаю, что все дело в гаишниках, и в пробке стою уже второй час. Лучше бы полезным чем-то занялись», — предложила Дарья В.

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Фото: Сергей Б., «ВКонтакте»

Как пояснила корреспонденту «URA.RU» первый секретарь Тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева, шествие от Технопарка до Центральной площади Тюмени длилось всего около 45 минут и вряд ли могло причинить серьезные неудобства горожанам.

«Мы не видели особенно недовольных, наоборот, нам все махали, приветствовали. Мы вышли в 11 часов, рабочий день уже начался, никто никуда не опоздал, я так думаю. Обеденного перерыва тоже еще не было, в 12 улицы уже открыли, — пояснила она, отметив, что в общей сложности в акции участвовало около полутора тысяч человек. — Я не думаю, чтоб массовые прямо были возмущения, наоборот, люди подходили и говорили, что нас поддерживают».

Тамара Казанцева напомнила, что коммунисты выходили в облдуму с инициативой сделать 7 ноября 2017 года выходным днем, однако поддержки эта идея не встретила.

Ранее ГИБДД Тюменской области предупредила автомобилистов о том, что в связи с проведением шествия с 11 часов будет ограничено движение по улице Республики от Технопарка до Центральной площади, на время прохождения колонны.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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