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17:36  16 мая 2017 0

Коммунисты Тюмени отказались от борьбы за память о деле Ильича. Программа празднования 7 ноября скукожилась от одного решения

Встреча Игоря Холманских с представителями партий УрФО. Екатеринбург, казанцева тамара
Тамара Казанцева отозвала "праздничный" законопроектФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы не будут отдыхать в день 100-летия революции — 7 ноября 2017 года не будет объявлен в регионе нерабочим праздничным днем. От намерения объявить праздник выходным отказались тюменские коммунисты. Во вторник, 16 мая, лидер фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева отозвала свой законопроект, предполагавший установление 7 ноября нерабочим праздничным днем.

В пояснительной записке к документу коммунисты сообщили, что разработали свой законопроект в рамках реализации распоряжения президента о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 2017 года. «Красные» напомнили, что регионы могут самостоятельно устанавливать на своей территории праздничные нерабочие дни — этим правом уже воспользовались 20 субъектов РФ. Сделать 7 ноября 2017 года нерабочим днем авторы предложили, в частности, «учитывая большую историческую и социальную значимость событий, произошедших в ходе Октябрьской революции 1917 года».

Однако на законопроект были получены отрицательные заключения. «В результате консультаций мы решили, что проект отзываем», — заявила Казанцева на заседании думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. «Красная леди» тюменской политики пояснила, что коммунисты намерены доработать проект с учетом отрицательных заключений — основные вопросы возникли по поводу оплаты в трудовых коллективах дополнительного нерабочего дня и включения его в отпуска сотрудников. По словам Казанцевой, авторы исключат из документа спорные пункты и согласятся объявить 7 ноября просто праздничным днем — пусть даже и рабочим. После доработки документ будет вновь внесен на рассмотрение думского комитета.

Ранее о законопроекте скептически отзывался думский депутат-единорос Владимир Ульянов. «У меня, прежде всего, возникают вопросы не политического, а правового характера, — отмечал он. — Нерабочий день — это убытки для предприятий. Кто их будет возмещать? Бюджет?».

Зато Тюмень, вероятно, станет единственным городом России, где к юбилею появится улица 100-летия Октябрьской революции, что особенно удивительно при продолжающейся уже третье десятилетие декоммунизации названий улиц в муниципалитетах страны.

Валерий Дорофеев
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