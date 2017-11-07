В Зауралье ждут китайцев, чтобы наладить прямые поставки зерна

В Курганскую область в 2018 году приедет делегация из Китая, чтобы осмотреть поля и элеваторы. О предстоящем визите, который поможет наладить прямые поставки зерна из Зауралья в КНР, «URA.RU» рассказал депутат областной думы Олег Колташов, который на прошедшей неделе побывал в Поднебесной с российской делегацией.
Курганские аграрии, которые из-за рекордного урожая в 2017 году столкнулись с проблемой сбыта выращенной пшеницы, надеются, что возможность экспортировать зерно в Китай даст региону определенные преимущества из-за выгодного географического положения. Пока зерно напрямую в Китай зауральцы поставить не могут из-за строгих санитарных норм в этой стране.
Также проблему переизбытка зерна в регионе планируется решить с помощью субсидий на железнодорожные перевозки. В 2017—2018 годах Курганская область получит возможность вывести 320 тонн пшеницы по льготной цене — такое решение готовит правительство РФ.
В 2017 году урожай пшеницы в Зауралье составил 2,1 млрд тонн.