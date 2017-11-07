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14:48  07 ноября 2017 0

Соревнования, на которых губернатор ХМАО Комарова развлекала иностранных гостей, отметили статусной премией

Гонки на обласах - гребных лодках-долблёнках, используемых коренным населением Сибири. Сургут, коренные народы, ханты, кмнс, облас, гребцы
Соревнования летом собрали почти 200 участниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтеюганский район занял третье место в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017. Диплом в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» югорчанам принесли международные соревнования на Кубок губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах.

За премию всего боролось 639 проектов из 65 регионов страны. Финалисты были определены по результатам региональных конкурсов. Финал премии состоялся в Липецке.

Соревнования по гребле на обласах прошли в июле 2017-го в честь традиционного праздника ханты и манси — поклонения водному духу Вит Хону. Соревнования тогда собрали рекордное количество участников — почти 200 человек в составе 18 команд. По итогам всех заплывов первое место в командном зачете завоевали спортсмены из Нижневартовского района. Второе общекомандное место — у Сургутского района, третье — у команды из Когалыма. Сборная Нефтеюганского района заняла пятое место в сводной таблице соревнований.

Мероприятие посетили губернатор Югры Наталья Комарова, губернатор провинции Лапландия Мика Риипи, региональные координаторы международной ассоциации «Северный форум» из Красноярского края, Чукотского автономного округа, Якутии, Камчатского края, Архангельской области, Таймыра, Лапландии, Исландии и Аляски.

Облас — очень неустойчивое судно. Во время соревнований риск переворачивания весьма высок — почти 30%.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда. Она присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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