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Главные новости Свердловской области
15:18  07 ноября 2017 0

На Среднем Урале школьнику оторвало палец на качелях. ФОТО

Качели выглядят неухоженнымиФото: пресс-служба региональной прокуратуры

В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом 13-летнему школьнику, которого друг раскачивал на качелях, оторвало большой палец на руке.

ЧП произошло 4 ноября. На старой конструкции, установленной на улице Юбилейной, оторвалась дуга, в результате подростку, который сидел на качелях, ампутировало палец на руке. Сразу после этого ребенка доставили в больницу, где в ходе операции пришили конечность.

Прокуратура Пригородного района организовала проверку по факту случившегося, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты устанавливают, кто именно несет ответственность за содержание детской площадки. Известно, что близлежащие дома обслуживает управляющая компания «Наш дом». После проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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