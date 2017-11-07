{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
06 ноября 2017
05 ноября 2017
04 ноября 2017
03 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
16:45  07 ноября 2017 0

Челябинский конгресс-холл станет самым высоким зданием города

Высота конгресс-холла составит 170 метровФото: с сайта chelyabinsk.74.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», где определились с высотой одного из главных городских объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

«Конгресс-холл будет представлять собой многофункциональное здание высотой 170 метров. Первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Эти помещения будут использовать под мероприятия федеральной повестки. Выше пятого этажа расположатся апартаменты, офисы, гостиницы», — приводится сообщение гендиректора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия на официальном сайте губернатора области.

Сейчас, по словам гендиректора, разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по самому конгресс-центру. В ближайшее время планируется решить вопросы подведения необходимых коммуникаций на стройплощадку. Уже начались работы по переносу некоторых инженерных сетей, проходящих по участку застройки. До конца года будут осуществляться работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии.

Перечень объектов, которые включит конгресс-холл, а также их характеристики и порядок строительства утвердил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров