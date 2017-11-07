Челябинский конгресс-холл станет самым высоким зданием города

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», где определились с высотой одного из главных городских объектов к саммитам ШОС и БРИКС.
«Конгресс-холл будет представлять собой многофункциональное здание высотой 170 метров. Первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Эти помещения будут использовать под мероприятия федеральной повестки. Выше пятого этажа расположатся апартаменты, офисы, гостиницы», — приводится сообщение гендиректора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия на официальном сайте губернатора области.
Сейчас, по словам гендиректора, разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по самому конгресс-центру. В ближайшее время планируется решить вопросы подведения необходимых коммуникаций на стройплощадку. Уже начались работы по переносу некоторых инженерных сетей, проходящих по участку застройки. До конца года будут осуществляться работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии.
Перечень объектов, которые включит конгресс-холл, а также их характеристики и порядок строительства утвердил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передают в пресс-службе губернатора Челябинской области.