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07 ноября 2017
06 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
19:51  07 ноября 2017 0

Уральский политтехнолог через суд вернул десять тысяч долларов, которые дал в долг бывшему чиновнику полпредства

Пресс-конференция по новой транспортной схеме. Екатеринбург, коридоров эдуард
Эдуард Коридоров, кажется, не раз пожалел, что около года назад занял крупную сумму Андрею ПерлеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный журналист и политтехнолог, руководитель объединенной межрегиональной редакции РИА «Федералпресс» Эдуард Коридоров отсудил у своего коллеги-политтехнолога, бывшего помощника полпреда президента в УрФО Андрея Перлы 10 тысяч долларов. Об этом Коридоров сообщил на своей странице в Facebook. Он выложил скрины решений, сопроводив их нелестными эпитетами в адрес бывшего чиновника. «Андрей Наумович Перла — болтун и подлец. Решение суда вступило в силу. Увлекательные подробности этой поучительной истории — читайте в следующих выпусках нашего журнала о чиновниках и политконсультантах», — пишет Коридоров.

«URA.RU» он рассказал, что занял деньги Перле в 2016 году. «Срок возврата был обговорен — до февраля 2017 года. Однако сначала Андрей Наумович от меня бегал, потом мастерски кормил завтраками, а потом и вовсе пропал. Сейчас он на связь не выходит уже долгое время. На руках у меня исполнительный лист, но мне предстоит долгий процесс по возвращению своих денег», — говорит топ-менеджер «Федерал Пресс».

Коридоров рассказал, что знает, для чего Перле потребовались деньги, но сути раскрывать не стал. «Поверьте мне, цели были благородные», — коротко сказал он. Андрей Перла сказал, что ничего о суде не знает и «ситуацию комментировать не готов».

Решение суда, которое подтверждает, что Перла должен вернуть крупную сумму Коридорову
страница Коридорова в соцсети Facebook

Эдуард Коридоров работал в 90-е годы прошлого века в пресс-службе Свердловского горсовета, затем заместителем главного редактора ОАО «Информационно-издательский центр «Екатеринбургская неделя-93». Позже он руководил десятками избирательных кампаний, занимал посты вице-президента ОАО «Уралкалий» и директора по связям с общественностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод». В 2013—2015 году он трудился директором по связям с общественностью Металлургического дивизиона ОАО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» (Украина). В 2016 году Коридоров был назначен советником губернатора Севастополя, с ноября 2016 года он работает в холдинге «ФедералПресс».

Перла известен уральцам с начала десятых годов: он помогал менеджменту «Уралвагонзавода» сформировать группу политического влияния в Нижнем Тагиле и Свердловской области в целом, отвечал за результаты голосования в кампании в Госдуму в 2011 году, принимал участие в создании Игоря Холманских как публичного политика и после назначения последнего полпредом президента в УрФО занял позицию помощника полпреда. В этой позиции он был конфликтен, делил СМИ на «свои» и «чужие» и уходил вынужденно: считается, что причиной стал ряд компрометирующих событий. В Крым Перла уехал в октябре прошлого года, чтобы стать главным пиарщиком севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова. Однако на этом посту он продержался всего полгода, ушел в отставку и вернулся в Екатеринбург.

Юлия Литвиненко
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