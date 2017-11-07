20:04 07 ноября 2017 0

Ловцы утверждают, что реальное поголовье бездомных собак может шокировать общественность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане блогеры и правозащитники объявили войну ООО «Профессиональная охота-45», которая занимается отловом бездомных животных в городе. По их данным, работа ведется только на бумаге: в реальности компания просто утилизирует трупы животных из приютов и ветклиник на Шуховском полигоне ТБО, у которого, к тому же, нет лицензии на уничтожение биоотходов.

Первым усомнился в честности «охотников» telegram-канал «Курганский дед», которого смутило, что мэрия на протяжении нескольких лет заключает контракт с одной и той же организацией. «По контракту шарага должна отловить 40 агрессивных собак. Отловила, предоставьте отчетность и получите деньги от администрации. А зачем работать работу, если можно взять этих собак в приюте, пристрелить, нагрузить машину и утилизировать», — говорится в сообщении. Трупы животных, по информации «Деда», «сваливаются в кучу» на Шуховском полигоне.

Тему подхватил курганский блогер Илья Винштейн — расследование опубликовано на сайте ИА «Уральский меридиан». Блогера, среди прочего, смутило, что с 2015 года в городе отловили 562 собаки. «Большая часть из них была уничтожена. Откуда в нашем городе столько собак, я совсем не понимаю. Были ли эти собаки на самом деле или их только нарисовали на бумаге?», — задается вопросом Винштейн.

По словам правозащитницы Марины Камшиловой, на ООО «Профессиональная охота-45» уже готовятся заявления в полицию и прокуратуру. «Они попадались на том, что забирали собак в приютах (речь идет о „Центре помощи животным“, где зимой погибли несколько собак — прим. ред.), а также трупы в клиниках, которые оставляли хозяева на утилизацию. Клиенты клиник платили за это от 500 до 1000 рублей. Я считаю, что нет столько собак, отстреленных на улицах. Они просто пишут бумажки и получают деньги», — сказала она «URA.RU».

В департаменте городского хозяйства администрации Кургана агентству комментировать ситуацию отказались и предложили направить официальный запрос.

Андрей Воронкин, который представился директором ООО «Профессиональная охота-45» (официальным руководителем значится Денис Воронкин — прим.ред.), назвал обвинения в адрес компании «нелогичными». «Они сначала воюют со мной из-за того, что я отстреливаю собак, затем упрекают за то, что якобы не делаю свою работу. Это все легко проверить — заявки фиксируются в администрации города, прежде чем поступить к нам. В каждой есть ФИО и номер телефона заявителя, анонимные стараемся не отрабатывать», — пояснил он.

По словам догхантеров, цена их услуг не оставляет животным шансов на жизнь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Воронкин отметил, что реальное количество бездомных животных в городе на порядок больше, чем цифры, которые удивили блогеров, — «охотники» выезжают только на четверть от всех поступающих заявок. По его мнению, обвинения в коррупции выглядят смешными на фоне количества денег, которые выделяются на отлов (за 40 отловленных собак в Кургане в период с 18 сентября по 31 декабря 2017 года компания получила 67 700 руб. — прим. ред.). «Судьба собаки предрешена в цене. В соседней Тюменской области поймать одну собаку стоит около 10 тысяч рублей. Мы работаем за 1690 рублей. Ловцы получают хорошую зарплату, вычтите еще налоги и расходы на транспорт и препарат со шприцами — ничего не останется. Другого выхода, кроме отстрела, нет».

Андрей Воронкин подтвердил, что трупы действительно захораниваются на Шуховском полигоне ТБО. По словам заместителя директора полигона Романа Аракеляна, делается это на законных основаниях. «У нас присутствует единственная на всю область биотермическая яма, так называемся яма Беккари. В ней мы можем осуществлять захоронение животных, при предъявлении санитарной справки от ветеринарного врача. Любой гражданин может привезти условную собаку», — заявил собеседник.

В региональном управлении Россельхознадзора «URA.RU» уточнили, что согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биотходов, получение лицензии на содержание биотермической ямы не требуется. «Главное, чтобы у скотомогильника был собственник, который бы следил за его санитарным состоянием. Ветеринарные врачи проводят проверку таких объектов два раза в год», — добавили в ведомстве.