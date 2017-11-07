{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:30  07 ноября 2017 0

Ученые: жизнь на Земле возникла спонтанно

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., наука, микроскоп
Ученые нашли простую молекулу, которая привела к зарождению жизниФото: Pixabay

Химики из Научно-исследовательского института Скриппса в США нашли простую молекулу, активность которой в «первичном бульоне» привела к спонтанному появлению жизни на Земле. Статья исследователей была опубликована в журнале Nature Chemistry.

Термин «Первичный бульон» ввел советский биолог Александр Опарин. Он возник четыре миллиарда лет назад в мелких водоемах Земли еще до появления атмосферы, как считал ученый. «Первичный бульон» состоял из соединений, содержащих углеводород.

Согласно выводам современных американских ученых, главным условием возникновения первых живых клеток был процесс фосфорилирования. Это химическая реакция присоединения остатков фосфорных кислот, при которой изменяются химические свойства небольших органических молекул. Так образуются ДНК, РНК и короткие белковые цепочки, сообщает Lenta.ru.

Исследователи считают, что простым фосфорилирующим агентом, является диамидофосфат (ДАФ). Он способен действовать в присутствии воды и при широком диапазоне температур. Такие условия и были в «первичном бульоне».

Отмечается, что при добавлении простого органического вещества имидазола, который также, вероятно, присутствовал в «первичном бульоне», активность ДАФ приводила к появлению коротких РНК-подобных цепей. Кроме того, ДАФ и имидазол способствовали возникновению молекул, которые, как считается, были предшественниками клеточных мембран.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров