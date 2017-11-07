Ученые: жизнь на Земле возникла спонтанно

Химики из Научно-исследовательского института Скриппса в США нашли простую молекулу, активность которой в «первичном бульоне» привела к спонтанному появлению жизни на Земле. Статья исследователей была опубликована в журнале Nature Chemistry.
Термин «Первичный бульон» ввел советский биолог Александр Опарин. Он возник четыре миллиарда лет назад в мелких водоемах Земли еще до появления атмосферы, как считал ученый. «Первичный бульон» состоял из соединений, содержащих углеводород.
Согласно выводам современных американских ученых, главным условием возникновения первых живых клеток был процесс фосфорилирования. Это химическая реакция присоединения остатков фосфорных кислот, при которой изменяются химические свойства небольших органических молекул. Так образуются ДНК, РНК и короткие белковые цепочки, сообщает Lenta.ru.
Исследователи считают, что простым фосфорилирующим агентом, является диамидофосфат (ДАФ). Он способен действовать в присутствии воды и при широком диапазоне температур. Такие условия и были в «первичном бульоне».
Отмечается, что при добавлении простого органического вещества имидазола, который также, вероятно, присутствовал в «первичном бульоне», активность ДАФ приводила к появлению коротких РНК-подобных цепей. Кроме того, ДАФ и имидазол способствовали возникновению молекул, которые, как считается, были предшественниками клеточных мембран.