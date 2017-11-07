21:54 07 ноября 2017 0

ТАСС создаст политический канал для детей за госсчет Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

ИТАР-ТАСС в ближайшее время создаст YouTube-канал общественно-политической направленности, ориентированный на детей. По данным источника «URA.RU», канал будет вещать исключительно в глобальной сети.

«Эта идея возникла вскоре после резонансных митингов 26 марта, на которые вышло немало молодежи. Тогда стало понятно, что с молодыми людьми надо вести работу с малых лет, а не пускать все на самотек», — пояснил собеседник агентства.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман подтвердил «URA.RU» информацию о создании канала, однако отказался раскрыть детали «Мы обсуждали специальный проект для детей, но что, чего — я не готов говорить».

Во вторник, 7 ноября, РБК сообщило о том, что правительство предложило выделить ИТАР-ТАСС субсидию на создание канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей. Деньги будут перераспределены из планирующихся расходов на высшее образование. Предложение о выделении ИТАР-ТАСС дополнительных субсидий на 210 млн руб. содержится в опубликованных поправках в проект бюджета на 2018—2020 годы, подготовленных правительством ко второму чтению документа. Как стало известно, финансирование распределено на равные части — по 70 млн руб. ежегодно.

В описании отмечается, что субсидии будут направлены на «финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8—16 лет».

Главный редактор информационного агентства «Молния», медиаэксперт Антон Коробков-Землянский в беседе с «URA.RU» подтвердил, что «цифры красноречиво говорят о том, что мы, с большой долей вероятности, увидим интернет-канал».

«210 млн рублей, распределенные на три года — довольно скромный бюджет. Однако на эти деньги вполне можно создать достойный интернет-продукт для детей и подростков. Хотя сама по себе инициатива довольно экзотическая — мне сложно даже предположить, какой политический контент может быть интересен детям. Ну, не заседания же Госдумы там транслировать», — заявил собеседник агентства.

По его мнению, скорее всего, речь идет о создании канала патриотической направленности: «Такой запрос сегодня имеется в обществе. И государство такие вещи готово поддерживать»

Эксперт по коммуникациям Алена Август пояснила «URA.RU», что в открытом новыми коммуникациями пространстве общения политика так или иначе касается детей.

«Мы говорим о том, что мир взрослых и мир детей уже не так жестко разграничен. Именно поэтому появление специализированного общественно-политического канала для категории пытливых детских умов вполне обосновано. Это не борьба идеологий, в большей мере — это борьба за достоверность», — сказал Август.

Она подчеркнула, что это не «политика для детей», а «новая реальность, где дети признаются субъектами общественной дискуссии с правами, мечтами и талантами».