Снегосвалка Челябинска полностью готова к началу зимнего сезона

В Челябинске снежный полигон полностью готов к обильным осадкам

Снегосвалка Челябинска полностью подготовлена к работе в зимний период, подъездные пути расчищены, а техника может беспрепятственно заезжать для разгрузки. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации города.

«Снегосвалка готова. Я уже ранее вам рассказывал, что наблюдаю за ней онлайн. У нас там оборудована система видеоконтроля. Сегодня дал ряд поручений по ее работе, их уже оперативно отработали. В 9:00 получил отчет, что свалка и подъездные пути к ней полностью расчищены, чтобы машины могли беспрепятственно подъезжать и складировать на нее груз», — заявил мэр Алексей Лошкин.

Организация работы площадки позволяет разгружать до 120 машин в час. Еще в сентябре перед началом зимнего сезона объект лично осмотрел глава города. Система работы снегосвалки выстроена так, чтобы исключить возможные форс-мажоры и минимизировать время нахождения техники на территории.

Одна машина от момента заезда до выезда будет проводить на снегосвалке не более десяти минут. На въезде размещен информационный баннер, прописана маршрутизация движения, установлены дорожные знаки и светофоры. Территория полностью освещена, зоны въезда и выезда разделены.

Также на объекте действует система видеоконтроля, доступная в том числе с мобильных устройств. Подъездная дорога к снегосвалке отремонтирована, заказана система оповещения. Внутри площадки расширили проезжую часть, оборудовали аварийные маршруты и стоянку на случай нештатных ситуаций.