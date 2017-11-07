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22:40  07 ноября 2017 0

Генпрокуратура выпустит на свободу главного антагониста ТНК-ВР. Нефтяника держали в тюрьме шесть лет

В 90-е Виктор Палий вступил в конфликт с группой влияния из Москвы, что стоило ему карьеры и свободыФото: соцсети

Экс-глава «Нижневартовскнефтегаза» Виктор Палий выйдет на свободу. Краснодарский краевой суд пересмотрел обвинительное заключение от 2015 года и постановил снять с антагониста ныне несуществующей ТНК-ВР все обвинения, согласно которым он должен был провести в тюрьме 13 лет. Этому предшествовало постановление Генпрокуратуры РФ, посчитавшей, что дело Палия рассматривалось неправомерно. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил «URA.RU» источник в окружении бывшего генерального директора.

«Изначально, на суде его (Палия — ред.) позицию не выслушали. Генпрокуратура признала доводы суда необоснованными, и направила постановление. В ближайшее время он будет отпущен на свободу», — сообщил собеседник в разговоре с агентством.

Получить комментарии Краснодарского краевого суда на момент подготовки материала не удалось — телефоны приемной ведомства недоступны для звонков.

В 2013 году Виктор Палий был задержан в московском ресторане «Сорбетто». Следствие инкриминировало Виктору Палию вымогательство крупной суммы денег. По мнению обвинения, бывший топ-менеджер «Нижневартовскнефтегаза», на момент разбирательства возглавлявший аквапарк «Тики-Так» в Анапе, требовал с экс-депутата законодательного собрания Краснодарского края, бизнесмена Сергея Зиринова 380 млн рублей. В противном случае Палий якобы угрожал инициировать против Зиринова уголовное дело за махинации с земельными участками.

Ранее Палий уже отсидел в тюрьме четыре года по обвинению в хищении у ОАО «Нижневартовскнефтегаз» около 40 млн долларов. Также Палия обвинили в отмывании свыше восьми млн долларов при реконструкции санатория «Сосновая роща» в Крыму. Сам нефтяник своей вины не признал, заявляя, что уголовное преследование инициировано его политическими оппонентами, среди которых якобы есть и акционеры Тюменской нефтяной компании, позднее вошедшей в холдинг ТНК-ВР.

Эльдар Булатов
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