Суд Екатеринбурга выпустил задержанную за продажу наркотиков чемпионку мира по фитнесу

00:33 08 ноября 2017 0

Спортсменка отпущена под подписку о невыезде Фото: depositphotos.com © URA.RU

Во вторник, 7 ноября, суд Екатеринбурга избрал меру пресечения задержанной в этот же день за продажу наркотиков чемпионке мира по фитнесу Яне Владимировой.

Профессиональная спортсменка была освобождена из-под стражи под подписку о невыезде, сообщает портал TagilCity. Правоохранители уже возбудили и расследуют уголовное дело. Речь идет о статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ», однако в свердловском ГУ МВД пока не раскрывают подробностей истории.

Ранее, источник «URA.RU» сообщал, что женщина скрывалась от полиции в Первоуральске, где живет ее мама. Яна Владимирова, напомним, является действующей двукратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира, трехкратной вице-чемпионкой «Мисс Вселенная».