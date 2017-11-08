{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости 
00:33  08 ноября 2017 0

Суд Екатеринбурга выпустил задержанную за продажу наркотиков чемпионку мира по фитнесу

Новиков Илья, взятка, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, деньги в конверте, мантия
Спортсменка отпущена под подписку о невыездеФото: depositphotos.com © URA.RU

Во вторник, 7 ноября, суд Екатеринбурга избрал меру пресечения задержанной в этот же день за продажу наркотиков чемпионке мира по фитнесу Яне Владимировой.

Профессиональная спортсменка была освобождена из-под стражи под подписку о невыезде, сообщает портал TagilCity. Правоохранители уже возбудили и расследуют уголовное дело. Речь идет о статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ», однако в свердловском ГУ МВД пока не раскрывают подробностей истории.

Ранее, источник «URA.RU» сообщал, что женщина скрывалась от полиции в Первоуральске, где живет ее мама. Яна Владимирова, напомним, является действующей двукратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира, трехкратной вице-чемпионкой «Мисс Вселенная».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров