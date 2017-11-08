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08 ноября 2017
07 ноября 2017
03:46  08 ноября 2017 0

Украина обсудит разрыв дипломатических отношений с Россией

Рада. Киев. Украина, верховна рада
Верховная Рада рассмотрит предложение о разрыве отношений с РоссиейФото: Мария Глебова © URA.RU

16 ноября Верховная рада Украины рассмотрит закон «о реинтеграции Донбасса», в котором предлагается разорвать дипломатические отношения с Россией.

Как рассказали «Коммерсанту» источники в Раде, представители большинства фракций готовы проголосовать за принятие указанного закона. Если это произойдет, в России будут закрыты украинские дипломатические учреждения, а на Украине — российские. Интересы Киева в РФ при этом будут, вероятнее всего, представлять Белоруссия или Швейцария.

«Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне», — рассказал изданию автор законопроекта, депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

Сергей Демин
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