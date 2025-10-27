В Калининграде закрыли кафе, где отравились 14 детей
27 октября 2025 в 13:09
Суд закрыл кафе «Белла Донна» в Калининграде, где отравились 14 детей. Владелец заведения был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Суд постановил временно прекратить деятельность ООО «СБ39», управляющего кафе, сроком на 90 суток. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.
