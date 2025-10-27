С 1 ноября в России будут новые правила по списанию долгов
С 1 ноября ФНС сможет списать средства без судебного решения
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит право взыскивать налоговые задолженности с физических лиц и самозанятых граждан в досудебном порядке. Нововведения затрагивают долги по налогам, которые россияне рассчитывают самостоятельно, в том числе при подаче деклараций и ведении профессиональной деятельности.
Должникам предоставят 30 дней на возможность выразить несогласие с требованиями. При отсутствии возражений ФНС сможет списать средства без судебного решения.
В случае отсутствия достаточной суммы на счетах, ведомство сможет обратить взыскание на имущество должника по установленной процедуре. Изменения в законе распространяются на задолженности по налогам, определяемым на основании налоговой декларации или профессионального дохода, и не затрагивают обязательства, по которым уже приняты судебные решения.
Уточняется, что введение досудебного порядка списания позволит ускорить процесс взыскания долгов, повысить собираемость налогов и снизить судебную нагрузку, отмечают в ФНС. Гражданам рекомендуется своевременно проверять уведомления в личном кабинете и на портале «Госуслуги», чтобы избежать неожиданных списаний и возможных ограничительных мер.
Ранее, до 1 ноября 2025 года, для взыскания налоговых долгов с физических лиц ФНС была обязана обращаться в суд и ждать решения для передачи дела судебным приставам. Новый порядок исключает этот этап: теперь взыскание можно начать напрямую, после уведомления гражданина через «Госуслуги» или личный кабинет. Изменения коснулись долгов по имущественным, земельным, транспортным налогам и НДФЛ, которые раньше перечислялись только по исполнительному листу.
