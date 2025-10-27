С 1 ноября в России будут новые правила по списанию долгов

С 1 ноября ФНС сможет списать средства без судебного решения Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит право взыскивать налоговые задолженности с физических лиц и самозанятых граждан в досудебном порядке. Нововведения затрагивают долги по налогам, которые россияне рассчитывают самостоятельно, в том числе при подаче деклараций и ведении профессиональной деятельности.

Должникам предоставят 30 дней на возможность выразить несогласие с требованиями. При отсутствии возражений ФНС сможет списать средства без судебного решения.

В случае отсутствия достаточной суммы на счетах, ведомство сможет обратить взыскание на имущество должника по установленной процедуре. Изменения в законе распространяются на задолженности по налогам, определяемым на основании налоговой декларации или профессионального дохода, и не затрагивают обязательства, по которым уже приняты судебные решения.

Уточняется, что введение досудебного порядка списания позволит ускорить процесс взыскания долгов, повысить собираемость налогов и снизить судебную нагрузку, отмечают в ФНС. Гражданам рекомендуется своевременно проверять уведомления в личном кабинете и на портале «Госуслуги», чтобы избежать неожиданных списаний и возможных ограничительных мер.