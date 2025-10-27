Митрошина, которая должна государству, стала требовать миллионы со своих экс-адвокатов

Митрошина подала иск к своим бывшим юристам на сумму почти 69 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денежных средств, подала гражданский иск к своим бывшим юристам Алисе Волховой и Ольге Гольцевой на сумму почти 69 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Митрошина подала иск на 68,8 млн рублей к своим бывшим юристам Волховой и Гольцевой. Митрошина утверждает, что бывшие сотрудники обманывали ее, пугая проблемами с налоговой и предлагая решить их за деньги», — приводит слова представителя ТАСС.

По данным следствия, Волхова и Гольцева получили от Митрошиной значительные суммы, обещая исключить ее «из черных списков администрации президента», которых, как установили правоохранители, не существует. Финансовые переводы осуществлялись на счет индивидуального предпринимателя Волховой, деятельность которой была зарегистрирована как оказание услуг по медиации. На текущий момент Волхова и Гольцева арестованы, против них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

