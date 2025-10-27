«Опасность сохраняется»: какая сейчас ситуация на Белгородском водохранилище, по которому ударили ВСУ

Ситуация на Белгородском водохранилище стабильна, но угроза обстрелов сохраняется, сообщил Гладков Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Ситуация на Белгородском водохранилище, пострадавшем от обстрелов ВСУ, остается стабильной, однако сохраняется опасность из-за угрозы повторных ударов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона также проинформировал, что в близлежащих населенных пунктах были проведены подомовые обходы, и призвал местных жителей оперативно реагировать на рекомендации властей. Подробнее о ситуации с дамбой в Белгородской области — в материале URA.RU.

Заявление губернатора Гладкова

Ситуация на Белгородском водохранилище сохраняет стабильность, однако сохраняется реальная угроза повторных обстрелов. В близлежащих населенных пунктах уже организованы подомовые обходы, и власти настоятельно призывают жителей строго выполнять все поступающие рекомендации.

С сегодняшнего дня в области введены досрочные школьные каникулы в связи с участившимися атаками беспилотников. Родителям необходимо провести с детьми дополнительные инструктажи о правилах поведения при воздушной опасности, а школьникам следует быть особенно внимательными — обязательно подписаться на каналы экстренного оповещения о БПЛА. Губернатор особо подчеркнул, что дети являются самой большой ценностью, и призвал всех неукоснительно соблюдать меры безопасности, согласованные с родителями и педагогами.

ВСУ бьют по дамбе, рискуя вызвать катастрофу

Представитель российских силовых структур заявил о целенаправленных ракетных атаках ВСУ на дамбу Белгородского водохранилища, которые могут привести к техногенной катастрофе. По их данным, удары украинской стороны преследуют цель вызвать масштабное подтопление территорий и создать чрезвычайную ситуацию в приграничных районах Белгородской области.

«На харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища», — сообщил источник. Информацию передает издание ТАСС.

Обстрелы водохранилища могут обернуться котлом для ВСУ

Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, предупредив о возможных негативных последствиях для самих украинских войск. По его мнению, такая тактика может привести к образованию котла для ВСУ в Харьковской области.

Блогер предположил, что целью удара было сдержать наступление российских войск на харьковском направлении через Волчанск, где ВС РФ продолжают формировать буферную зону. Шарий отметил, что выход Северского Донца из берегов может создать оперативный преимущество для российских подразделений, передает «Российская Газета».

Мнение военкоров на происшествие

Военный обозреватель Юрий Котенок в своем анализе ситуации отмечает, что украинские силы целенаправленно наносят удары по дамбе водохранилища, используя системы «Хаймарс» и дроны. По его мнению, это демонстрирует террористические методы противника, направленные на создание гуманитарной катастрофы. Котенок в своем telegram-канале выражает сомнение в эффективности текущих мер ответа и призывает к более решительным действиям для защиты мирного населения и критической инфраструктуры.