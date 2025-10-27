Логотип РИА URA.RU
Экономика

Индекс Мосбиржи обновил исторический минимум

27 октября 2025 в 12:38
Индекс Мосбиржи стал опускаться вниз

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ходе утренних торгов в понедельник индекс Московской биржи (IMOEX2) опустился ниже отметки 2520 пунктов, зафиксировав новый минимум с декабря 2024 года. Такие данные следует из данных торгов.

По состоянию на 9:41 по мск индекс Московской биржи снизился на 1,56% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг отметки 2504,25 пункта. Незадолго до этого показатель опускался до 2499,22 пункта, что стало самым низким значением с 20 декабря прошлого года. 

Данное снижение обусловлено активными распродажами, связанными с высокой геополитической неопределенностью, ухудшением прогнозов Центрального банка России на 2026 год после недавнего уменьшения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых, а также продолжающимся санкционным давлением со стороны западных государств, отмечает «Интерфакс». 

