В России думают над тем, чтобы провести альтернативную Олимпиаду
Альтернатива подразумевает проведение соревнований в России в те же сроки, что и официальная Олимпиада
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В России, предварительно, рассматривают проведение альтернативной Олимпиады в 2026 году. Об этом сообщает источник Odds.
«Российские власти рассматривают вариант с проведением альтернативных Олимпийских игр-2026», — пишет Odds. По их информации, поводом для обсуждения стало очередное решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о продолжении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных стартов, включая Олимпиаду-2026. Обсуждаемая альтернатива подразумевает проведение крупных международных соревнований на территории России примерно в те же сроки, что и официальная Олимпиада в Италии.
Совет FIS 21 октября официально подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участиям в международных соревнованиях, даже в статусе «нейтральных атлетов». Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
- с БОГом +27 октября 2025 14:05Этот оскандалившийся способ как то уже исчерпал себя. Копировать точно не стоит (!), но взять для новых идей все лучшее. Для России важно развивать парные состязания, где важно Духовное развитие, гармоничное взаимодействие мужского и женского, сберегающие технологии, переработка. Необходим полезный для цивилизации спорт. И это начнется с России.