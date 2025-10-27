В России думают над тем, чтобы провести альтернативную Олимпиаду

Альтернатива подразумевает проведение соревнований в России в те же сроки, что и официальная Олимпиада Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России, предварительно, рассматривают проведение альтернативной Олимпиады в 2026 году. Об этом сообщает источник Odds.

«Российские власти рассматривают вариант с проведением альтернативных Олимпийских игр-2026», — пишет Odds. По их информации, поводом для обсуждения стало очередное решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о продолжении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных стартов, включая Олимпиаду-2026. Обсуждаемая альтернатива подразумевает проведение крупных международных соревнований на территории России примерно в те же сроки, что и официальная Олимпиада в Италии.