ЦБ выпустит особую золотую монету с Георгием Победоносцем

Банк России выпускает в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом десять тысяч рублей. Об этом пишут на официальном сайте ЦБ.

«Банк России 28 октября 2025 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету „Георгий Победоносец“ номиналом десять тысяч рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что количество выпущенных монет не превышает 100 экземпляров.

На лицевой стороне монеты, согласно релизу, изображен Государственный герб России. На оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает копьем змея. Боковая поверхность монеты отличается рифленой фактурой.

