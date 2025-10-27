ЦБ выпустит особую золотую монету с Георгием Победоносцем
ЦБ выпустит монету номиналом десять тысяч рублей
Банк России выпускает в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом десять тысяч рублей. Об этом пишут на официальном сайте ЦБ.
«Банк России 28 октября 2025 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету „Георгий Победоносец“ номиналом десять тысяч рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что количество выпущенных монет не превышает 100 экземпляров.
На лицевой стороне монеты, согласно релизу, изображен Государственный герб России. На оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает копьем змея. Боковая поверхность монеты отличается рифленой фактурой.
Подчеркивается, что монета является обязательной к приему по номиналу при всех видах платежей на территории России. Монета может вызвать интерес у коллекционеров и инвесторов благодаря ограниченному тиражу и значимости образа Георгия Победоносца, традиционного символа победы в русской культуре.
