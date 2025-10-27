Что такое Минская петля, где пропала семья Усольцевых: странное место с красивым видом

Семья Усольцевых отправилась в путешествие на Минскую петлю 28 сентября и бесследно исчезла Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Минская петля — одно из самых живописных мест в Красноярском крае. Но последний месяц в СМИ обсуждают не красоту местной природы, а череду бесследно исчезнувших людей: за последние шесть лет в этом районе пропали мастер спорта по ориентированию, рыбак, а теперь — семья с пятилетним ребенком. URA.RU рассказывает, что такое Минская петля, рядом с которой бесследно пропадают люди.

Что такое Минская петля

В Красноярском крае полно живописных мест, которые привлекают туристов. Одно из них — изгиб реки Мина примерно в 200 километрах от Красноярска. Если добраться до смотровой площадки, то можно увидеть скальный массив, покрытый хвойным лесом, извивающуюся реку и Кутурчинское белогорье, которое возвышается над лесом вдалеке. Именно ради потрясающего вида люди регулярно посещают Минскую петлю.

Любители походов и пешеходного туризма считают, что дойти до Минской петли довольно просто: достаточно добраться до поселка Кутурчин и затем пройти около двух километров в одну сторону. До живописной смотровой площадки можно добраться по широкой тропе, которая начинается с дороги, соединяющей поселки Мина и Кутурчин.

До Минской петли можно добраться по широкой дороге, расположенной в смешанном лесу. Но опытные путешественники предупреждают, что по пути встречаются развилки, поэтому важно понимать, куда именно двигаться, чтобы не сбиться с пути и не потеряться.

Именно туда отправилась семья Усольцевых более месяца назад. Супруги Сергей и Ирина, вместе с дочкой Ариной и любимым псом корги отправились в путешествие 28 сентября — и с тех пор их никто не видел.

Исчезновение семьи Усольцевых

Примерное место пропажи семьи Усольцевых Фото: Инфографика URA.RU

28 сентября 2025 года трое людей отправились посмотреть на Минскую петлю. 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина изначально хотели пойти в поход вместе с гидом, но из-за непогоды эксперт отменил путешествие. Усольцевы, за плечами которых был не один поход, решили самостоятельно дойти до горы, взяли с собой пятилетнюю дочку Арину, собаку и выдвинулись в путь.

В тот день их видели другие туристы на турбазе. Очевидцы сообщают, что семья собиралась вернуться после похода: на весь путь у Усольцевых должно было уйти не более трех часов. Но вскоре семья исчезла, не оставив никаких следов.

Первым забил тревогу старший сын Ирины: 1 октября он забеспокоился, так как не смог дозвониться до матери. Парень обратился в полицию, и спустя несколько дней специалисты поисково-спасательного отряда вычислили, где в последний раз у Усольцевых работала связь — в семи километрах от поселка Кутурчин, в месте, которое ранее никто не исследовал. Именно оттуда семья звонила последний раз, 28 сентября в 22 по московскому времени. На этом след семьи Усольцевых обрывается.

Кто еще пропадал на Минской петле

Шесть лет назад, в том же самом месте, бесследно исчез мастер спорта по ориентированию Владимир Шатыгин. Он находился на Минской петле вместе с группой и отошел всего на несколько минут — однако затем его следы внезапно оборвались.

Никто так и не смог найти никаких примет, которые могли бы подсказать, куда отправился Владимир и зачем он отделился от группы. Местная жительница рассказывала aif.ru, что на месте пропажи не было ни вещей, ни одежды, ни каких-либо признаков жизни. Мужчину искали волонтеры, спасатели и полицейские, но поиски так ни к чему и не привели.

Совсем недавно в Краснодарском крае пропал еще один мужчина — 54-летний рыбак, который решил отдохнуть в районе станции Кой в Партизанском районе. С собой у него были продукты и лодка. 18 октября его в последний раз видели на станции — мужчина обещал вернуться на следующий день, но 19 числа он уже не отвечал на звонки.

