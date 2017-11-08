05:29 08 ноября 2017 0

В рейтинг также вошли Москва и Санкт-Петербург Фото: Pixabay

Самым привлекательным городом среди туристов в 2017 году стал Гонконг. Такой вывод следует из отчета исследовательской компании Euromonitor International.

В этом году, как отмечается, Гонконг посетили 25,7 миллиона туристов. Второе место занял Бангкок (23,3 миллиона), а на третьем расположился Лондон (19,8 миллиона). В первую десятку по привлекательности для туристов вошли Макао, Дубай, Сингапур, Париж, Куала-Лумпур, Нью-Йорк и Шэньчжэнь.

Что касается российских городов, Москва заняла 49-е место, в этом году ее посетили 4,6 миллиона туристов. Год назад столица была на 46-й позиции рейтинга с показателем в 4,5 миллиона. Согласно прогнозу, в 2020 Москву посетят 5 миллионов путешественников, а в 2025 году — 6,7, передает Nation News.

Также в рейтинг попал Санкт-Петербург, который занял 73-ю строчку с результатом в 2,9 миллиона, опустившись по сравнению с прошлым годом на три пункта.