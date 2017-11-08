{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
07 ноября 2017
05:29  08 ноября 2017 0

Назван самый привлекательный город для туристов в 2017 году

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, китай, гонконг
В рейтинг также вошли Москва и Санкт-ПетербургФото: Pixabay

Самым привлекательным городом среди туристов в 2017 году стал Гонконг. Такой вывод следует из отчета исследовательской компании Euromonitor International.

В этом году, как отмечается, Гонконг посетили 25,7 миллиона туристов. Второе место занял Бангкок (23,3 миллиона), а на третьем расположился Лондон (19,8 миллиона). В первую десятку по привлекательности для туристов вошли Макао, Дубай, Сингапур, Париж, Куала-Лумпур, Нью-Йорк и Шэньчжэнь.

Что касается российских городов, Москва заняла 49-е место, в этом году ее посетили 4,6 миллиона туристов. Год назад столица была на 46-й позиции рейтинга с показателем в 4,5 миллиона. Согласно прогнозу, в 2020 Москву посетят 5 миллионов путешественников, а в 2025 году — 6,7, передает Nation News.

Также в рейтинг попал Санкт-Петербург, который занял 73-ю строчку с результатом в 2,9 миллиона, опустившись по сравнению с прошлым годом на три пункта.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров