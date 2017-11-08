В Госдуме рассмотрят повышение МРОТ до прожиточного минимума. Этого ждали 25 лет

07:42 08 ноября 2017 0

Россиянам со следующего года начнут чуть больше платить Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдума РФ в среду, 8 ноября, рассмотрит в первом чтении вопрос об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Это произойдет в два этапа.

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в 85% от прожиточного минимума — довести его до 9489 рублей, передает РИА «Новости». Полностью два показателя приравняют на втором этапе — в начале 2019 года.

Как подчеркнул зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, споры о необходимости приравнять МРОТ к прожиточному минимуму шли 25 лет, но «точку в этом споре поставил президент РФ, который принял решение, которое нам предстоит оформить в виде закона».

Владимир Путин поручил кабмину подготовить и внести в Госдуму законопроект об уравнивании двух показателей в конце сентября, напоминает «Федеральное агентство новостей». В конце октября в парламенте проанонсировали, что готовы приступит к рассмотрению инициативы в ближайшее время — в начале ноября.

На сегодняшний день МРОТ в России составляет 7500 рублей.