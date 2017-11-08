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08 ноября 2017
07 ноября 2017
07:42  08 ноября 2017 0

В Госдуме рассмотрят повышение МРОТ до прожиточного минимума. Этого ждали 25 лет

День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург, благотворительность, деньги, рубли, сбор средств, сбор денег
Россиянам со следующего года начнут чуть больше платитьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдума РФ в среду, 8 ноября, рассмотрит в первом чтении вопрос об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Это произойдет в два этапа.

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в 85% от прожиточного минимума — довести его до 9489 рублей, передает РИА «Новости». Полностью два показателя приравняют на втором этапе — в начале 2019 года.

Как подчеркнул зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, споры о необходимости приравнять МРОТ к прожиточному минимуму шли 25 лет, но «точку в этом споре поставил президент РФ, который принял решение, которое нам предстоит оформить в виде закона».

Владимир Путин поручил кабмину подготовить и внести в Госдуму законопроект об уравнивании двух показателей в конце сентября, напоминает «Федеральное агентство новостей». В конце октября в парламенте проанонсировали, что готовы приступит к рассмотрению инициативы в ближайшее время — в начале ноября.

На сегодняшний день МРОТ в России составляет 7500 рублей.

Игорь Чукреев
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