Горожане назвали глупым проект создания «курганской ВДНХ»

13:34 08 ноября 2017 0

На месте безликого сквера в Восточном поселке разобьют парк с зонами отдыха Фото: onf.ru

Общественники и жители Кургана раскритиковали проект парка «Территория достижений», который получил прозвище «курганская ВДНХ». Разбить музей под открытым небом, который бы показал, чем славится Курганская область, предложили представители местного штаба «Общероссийского народного фронта».

Зеленое пространство с экспонатами, отражающими достижения предприятий и организаций региона, должно стать «визитной карточкой» и «центром притяжения» города, утверждают активисты. Разбить парк планируется в спальном районе, на пересечении улиц Гайдара и Гагарина.

Место размещения зоны отдыха вызвало бурю негодования у курганцев в соцсетях. «Место выбрано непонятно из каких соображений. Кто там ходит вообще?», — поинтересовалась Юлия Зинченко. «Забавные люди наши руководители. Сначала продают участки в центре города под постройку очередной невменяемой жилой или офисной хабазины, потом „визитные карточки“ в промзоне размещают», — возмутился Вячеслав Смирнов. «Место хуже не придумаешь, делать надо в Заозерном», — отметил Виталий Милюков.

Детали проекта общественники обсудили на будущей территории парка Фото: onf.ru

Соавтор урбанистического проекта «Мой Курган» Александр Бурнашов в Facebook также удивился расположению «Территории достижений», предложив альтернативой Парк первых поселенцев или территорию бывшего завода КЗКТ. Он отметил, что пространство не идет в сравнение с ВДНХ из-за отсутствия элементов «событийности» и рискует превратиться в «кладбище техники». «У меня складывается впечатление, что люди, озвучивающие публично такие непроработанные идеи, делают это либо от непонимания и незнания города, либо по глупости, либо по какой-то иной причине», — резюмировал Александр.

Как уточнили «URA.RU» в курганском отделении ОНФ, выбор места был обусловлен сразу несколькими факторами. «Площадки, предоставленные городом в центре, не подошли по размеру — слишком маленькие. Выбранный же район находится не так далеко от центра, можно быстро добраться на машине и общественном транспорте. Сыграли свою роль близость аэропорта и железной дороги: по дороге из аэропорта гости города могут заглянуть в парк, также его видно из окон проезжающих мимо Кургана поездов», — рассказали общественники. Они добавили, что дизайн-проект парка предоставляет «простор для творчества», его авторы открыты для любых предложений.

Оперативный комментарий в городской администрации агентству получить не удалось.