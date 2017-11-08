18:43 08 ноября 2017 0

Югорчанка обвиняет мэрию Когалыма в подлоге, чтобы лишить ее жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Когалыма Лилия Корнаухова уверяет, что ее незаконно выселили из квартиры из-за мошеннических действий местных чиновников. Об этом Корнаухова рассказала «URA.RU».

По словам пенсионерки, она стояла в очереди на социальное жилье. В 2004-м году ей выделили комнату по договору соцнайма. «Когда я отдала документы на прописку, у меня забрали ордер на комнату. Сказали, он в администрации. Из очереди меня, конечно же, исключили. А потом предложили переделать договор на коммерческий найм — это значит, что я не смогла бы приватизировать жилье. В 2016-м году на меня подали в суд. Предоставили там подложный документ с моей подписью, якобы я заключила этот договор о коммерческом найме. По решению суда меня выселили, вывозить вещи мне некуда, мне холодно, голодно, я унижена», — рассказывает Лилия Корнаухова.

Женщина пытается через суд опротестовать свое выселение. Корнаухова также несколько раз ходила на прием к главе Когалыма Николаю Пальчикову и уверяет — мэр от нее скрывается. «Отказывают в записи к нему на личный прием. А я хочу потребовать, чтобы пока с квартирой все не решилось, мне выдали удостоверение или справку, что я бомж. Мне ни пенсию не платят, ни голосовать я не могу. Просто оказалась на улице», — говорит югорчанка.

На момент публикации получить комментарий в мэрии Когалыма не удалось — глава города Николай Пальчиков находится в отпуске. В приемной сообщили, что его полномочия исполняет первый зам Роман Ярема, который пока не может общаться с прессой. В адрес руководства города направлен официальный запрос.