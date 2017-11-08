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16:24  08 ноября 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Прокурор Югры заинтересовался полицейскими, «пинавшими по голове» школьников

Таблички и дома. Ханты-Мансийск, прокуратура хмао
Прокуратура проверит законность действий сотрудников полицииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин организовал проверку полицейских, которые избили школьников при задержании. Об этом 8 ноября, в среду, рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

По сообщению ведомства, прокуратура заинтересовалась информацией, опубликованной в СМИ, о правомерности действий сотрудников югорского УМВД.

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«Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин поручил Ханты-Мансийскому межрайонному прокурору организовать проверку по информации, опубликованной в средствах массовой информации, о правомерности действий сотрудников органов внутренних дел в отношении несовершеннолетних в Ханты-Мансийске», — говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры.

Как ранее сообщало «URA.RU», в поисках наркодилеров сотрудники полиции устроили облаву в одном из районов города, где гуляла компания старшеклассников. Оперативники в штатном применили физическую силу и задержали подростков. По словам матери школьников, никакого отношения к наркотикам дети не имели, а в момент задержания не понимали, что имеют дело с полицией, поэтому попытались убежать от неизвестных.

В ходе задержания один из подростков получил травмы головы, и теперь ему грозит уголовное дело за сопротивление органам власти. По версии полицейских, подростки оказали сопротивление и один из сотрудников также получил травму лица.

Игорь Волосин
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