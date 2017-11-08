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05 ноября 2017
17:15  08 ноября 2017 0

В ХМАО умерла женщина, сбитая пьяным лихачом на пешеходном переходе. ФОТО

Мужчина сбил женщин и детей, а потом протаранил остановкуФото: УМВД ХМАО

В больнице скончалась 29-летняя жительница города Покачи в ХМАО Гузель Габбасова. 35-летний пьяный лихач на КIA Rio на большой скорости сбил ее и еще одну женщину, идущих с детьми по «зебре».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 24 октября в Покачи мужчина на автомобиле «Киа Рио» сбил на пешеходном переходе двух женщин 26 и 30 лет, которые переходили улицу по пешеходному переходу с детьми двух и трех лет. Протащив людей несколько десятков метров, автомобиль протаранил остановочный комплекс и заглох на газоне. Водитель, бросив машину, с места ДТП сразу сбежал. Позже выяснилось, что он был пьян.

У погибшей остались трое детей
Фото: Гузель Габбасова, ВК

Две женщины и двое детей были госпитализированы в больницу. Врачи сделали все, что могли, но одну из женщин — Гузель Габбасову — спасти не удалось. У погибшей остались трое детей.

В больнице еще остается в тяжелом состоянии трехлетняя Малика Я., дочь другой сбитой женщины. Ребенок по-прежнему находится в коме.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель арестован и до суда будет находиться в СИЗО.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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