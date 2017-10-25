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Главные новости Югры
15:51  25 октября 2017 0

В ХМАО арестован пьяный водитель, сбивший на пешеходном переходе женщин с детьми. ВИДЕО

После ДТП водитель бросил машину и сбежалФото: УМВД ХМАО

В городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе поймали и уже арестовали 35-летнего мужчину, который сбил на пешеходном переходе четырех человек.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“, — сообщила „URA.RU“ Ирина Валюк, руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО. — Водитель уже арестован».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Покачи мужчина на автомобиле «Киа Рио» сбил на пешеходном переходе двух женщин 26 и 30 лет, которые шли с детьми двух и трех лет. Протащив людей несколько десятков метров, автомобиль протаранил остановочный комплекс и заглох на газоне. Водитель, бросив машину, с места ДТП сразу сбежал. Позже выяснилось, что он был пьян.

«Все четверо человек госпитализированы, дети в тяжелом состоянии, одна из женщин в крайне тяжелом, за ее жизнь борются врачи», — сообщил источник.

Александр Лукманов
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