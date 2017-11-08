17:51 08 ноября 2017 0

Определились главные претенденты на премию «URA.RU» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На сайте «URA.RU» завершилось народное голосование за номинантов нашей первой премии «Чиновник года». По результатам определилась тройка лидеров, за кого вы, дорогие читатели, отдали наибольшее количество голосов. Теперь за одного из трех кандидатов предстоит проголосовать экспертному совету агентства, куда вошло 50 человек — представители образования, культурной среды, медиа, общественные деятели. Наберитесь немного терпения: имя победителя мы объявим на главной бизнес-премии Екатеринбурга.

Василий Старков возглавил министерство только в прошлом году, а уже заработал народную репутацию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Напомним, в конце ноября коллеги из «Делового квартала» традиционно проведут премию «Человек года». На этот раз мы не только следим, но и участвуем. На церемонии будет вручена дополнительная премия — мы также назовем чиновника года.

На первом этапе отбор номинантов проходил внутри редакции. Журналисты «URA.RU» составили широкий список из 42 кандидатов на получение звания чиновника 2017 года. В результате рейтингового голосования в нем осталось семь претендентов, которых мы вынесли на суд своих читателей.

Голосование длилось с 1 по 6 ноября. Свои голоса за свердловских чиновников отдали более 17 тысяч человек. Интрига сохранялась до последнего. Все семеро преодолели планку в две тысячи голосов. Разрыв между номинантами оказался минимальным. В итоге опираться на проценты оказалось невозможно, у многих они совпали.

Дмитрий Нисковских — самый молодой участник рейтинга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замкнул семерку глава департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов, набравший 2272 голоса (13%). Шестым в народном рейтинге оказался министр строительства области Михаил Волков — 2324 голоса (13%). Пятое место заняла единственная женщина в рейтинге — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, за которую читатели отдали 2362 голоса (13%). Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, занявший четвертую позицию, опередил ее всего лишь на 11 голосов: за него проголосовали 2373 человека (13%).

Итак, теперь тройка финалистов. Замкнул ее глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. За него читатели отдали 2465 голосов (14%). За год Владимир Георгиевич создал в регионе атмосферу межэлитного консенсуса, что позволило региональным властям устоять при неоднократных «губернаторопадах» в стране.

Владимир Тунгусов сумел сохранить межэлитный мир в области, и это было отмечено Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второе место по результатам голосования занял глава Сысерти Дмитрий Нисковских. Своего ближайшего конкурента он обошел на 15 голосов. За него проголосовало 2480 человек (14%). В этом году Нисковских отважился поменять пост министра инвестиций в свердловском правительстве на кресло мэра пусть и «уральской Рублевки», но по факту не самого благополучного и не самого спокойного муниципалитета.

Первое место читатели «URA.RU» отвели министру транспорта Свердловской области Василию Старкову, за которого проголосовали 2746 человек (16%). При нем в региона развернулось самое масштабное дорожное строительство. Этим летом в Екатеринбурге и городах-спутниках была отремонтирована фактически каждая десятая улица.