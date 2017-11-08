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08 ноября 2017
07 ноября 2017
20:05  08 ноября 2017 0

Сын легендарного хирурга возглавит больницу в Прикамье

Конфликт в Долгодеревенском Сосновского района с гастарбайтерами. Челябинск., больница, приемный покой
Медучреждение повысит статус до краевой клинической больницыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Михаил Суханов, сын скончавшегося два года назад известного пермского кардиохирурга Сергея Суханова, возглавит Березниковскую городскую больницу. Сейчас врач работает в Пермском институте сердца, который носит имя его отца.

При этом Суханов станет главой уже краевой клинической больницы — медицинскому учреждению в Прикамье придадут новый статус. Области на севере Прикамья, отвечающие за здравоохранение, будут подконтрольны больнице, передает «Эхо Москвы в Перми».

Сергей Суханов скончался летом 2015 года на 63-м году жизни от онкологического заболевания. Кардиохирург был главным врачом Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Перми.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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