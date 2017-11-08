Сын легендарного хирурга возглавит больницу в Прикамье

Медучреждение повысит статус до краевой клинической больницы
Михаил Суханов, сын скончавшегося два года назад известного пермского кардиохирурга Сергея Суханова, возглавит Березниковскую городскую больницу. Сейчас врач работает в Пермском институте сердца, который носит имя его отца.
При этом Суханов станет главой уже краевой клинической больницы — медицинскому учреждению в Прикамье придадут новый статус. Области на севере Прикамья, отвечающие за здравоохранение, будут подконтрольны больнице, передает «Эхо Москвы в Перми».
Сергей Суханов скончался летом 2015 года на 63-м году жизни от онкологического заболевания. Кардиохирург был главным врачом Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Перми.