22:41 08 ноября 2017 0

Иосиф Пригожин предлагает отказаться от участия в «Евровидении» навсегда Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о том, что России стоит отказаться от Евровидения раз и навсегда. Таким образом он отреагировал на слова кинорежиссера, главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина о бойкоте Россией музыкального конкурса «Евровидение-2018».

«Там нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда. Ничего он нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь», — отметил в беседе с RT Пригожин. Продюсер считает, что организаторы, оштрафовавшие Украину за недопуск российской певицы Юлии Самойловой к конкурсу, должны передать деньги в один из фондов, поддерживающих инвалидов. «А так — плюнули, умылись и пошли дальше. Разве это нормально?» — отметил Пригожин.

Пригожин считает, что участие в «Евровидении» никак не связано с улучшением имиджа России, так как на этом конкурсе «не страну прославляем, а раскручиваем одного конкретного персонажа».

Станислав Говорухин ранее заявил, что России стоит отказаться от участия в «Евровидении-2018», объяснив такое предложение поведением организаторов конкурса в ситуации с Юлией Самойловой. «Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», — цитирует слова режиссера информагентство Nation News. Говорухин признался, что ему не по душе музыка, которая звучит на «Евровидении».

7 ноября известно о том, что Португалия внесла Россию в список стран — участников конкурса «Евровидение», который пройдет в 2018 году в Лиссабоне. В 2017 году, напомним, Россия отказалась от участия в конкурсе в Киеве из-за того, что украинские власти запретили российской певице Юлии Самойловой въехать в страну. Россия в ответ отказалась от трансляции конкурса, за что ей было высказано замечание со стороны руководства конкурса. Украина же была оштрафована за недопуск российского представителя.