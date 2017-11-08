{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
23:30  08 ноября 2017 1

Куйвашев отреагировал на ДТП под Ярославлем, где пострадали свердловские школьники

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, пациент, больной, капельница
Свердловские министры будут следить за состояним школьников из Екатеринбурга, попавшими в ДТП под ЯрославлемФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональным министрам оказать оперативную помощь уральским школьникам, которые пострадали в дорожной аварии экскурсионного автобуса на трассе в Ярославской области. Как сообщили «URA.RU» в департаменте информполитики губернатора, на место ДТП уже выехал постпред в Москве Александр Овчаров.

Куйвашев поручил вице-губернатору Павлу Крекову, министру образования Юрию Биктуганову и и. о. министра здравоохранения Игорю Трофимову связаться с руководством Ярославской области, держать ситуацию под постоянным контролем, установить связь детей с родителями, находившихся в автобусе, а также больницей, в которую они были доставлены пострадавшие школьники. Министр транспорта Василий Старков и директор департамента связи Алексей Рукавишников будут оказывать оперативное содействие родителям пострадавших в ДТП школьников. Им же поручено наладить взаимодействие МЧС и организовать работу «горячей линии» для оперативного информирования о состоянии детей.

«Губернатор поручил в случае необходимости оказать всю необходимую помощь с медикаментами, донорской кровью и специалистами», — отметили в департаменте.

За ситуацией глава региона будет следить лично. Министры обязаны регулярно докладывать ему последние новости о состоянии пострадавших детей.

Как ранее писало «URA.RU», туристический автобус со школьниками из Екатеринбурга столкнулся с грузовиком под Ярославлем. Пострадали 16 детей и один взрослый. Среди них — учащиеся гимназий №120 и № 202 «Менталитет», а также школы № 200.

Авария произошла в районе населенного пункта Деболовское на трассе «Холмогоры», автобус следовал по туристическому маршруту «Золотое кольцо».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров