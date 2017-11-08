Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональным министрам оказать оперативную помощь уральским школьникам, которые пострадали в дорожной аварии экскурсионного автобуса на трассе в Ярославской области. Как сообщили «URA.RU» в департаменте информполитики губернатора, на место ДТП уже выехал постпред в Москве Александр Овчаров.
Куйвашев поручил вице-губернатору Павлу Крекову, министру образования Юрию Биктуганову и и. о. министра здравоохранения Игорю Трофимову связаться с руководством Ярославской области, держать ситуацию под постоянным контролем, установить связь детей с родителями, находившихся в автобусе, а также больницей, в которую они были доставлены пострадавшие школьники. Министр транспорта Василий Старков и директор департамента связи Алексей Рукавишников будут оказывать оперативное содействие родителям пострадавших в ДТП школьников. Им же поручено наладить взаимодействие МЧС и организовать работу «горячей линии» для оперативного информирования о состоянии детей.
«Губернатор поручил в случае необходимости оказать всю необходимую помощь с медикаментами, донорской кровью и специалистами», — отметили в департаменте.
За ситуацией глава региона будет следить лично. Министры обязаны регулярно докладывать ему последние новости о состоянии пострадавших детей.
Как ранее писало «URA.RU», туристический автобус со школьниками из Екатеринбурга столкнулся с грузовиком под Ярославлем. Пострадали 16 детей и один взрослый. Среди них — учащиеся гимназий №120 и № 202 «Менталитет», а также школы № 200.
Авария произошла в районе населенного пункта Деболовское на трассе «Холмогоры», автобус следовал по туристическому маршруту «Золотое кольцо».