Пострадавшие в ДТП под Ярославлем свердловчане были победителями школьных олимпиад

08:43 09 ноября 2017 0

Школьники выехали на экскурсию по Золотому кольцу Фото: ВКонтакте / «Жесть Ярославль»

В состав группы свердловских школьников, автобус с которыми попал в ДТП под Ярославлем вечером 8 ноября, входили победители олимпиад, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей, детских домов и интернатов.

Поездка была организована на уровне свердловского министерства образования и министерства культуры и наполовину финансировалась государством, сообщил «URA.RU» осведомленный источник.

Как писало «URA.RU» ранее, по последней информации, в результате ДТП погиб один человек и 16 получили травмы. Среди пострадавших — 15 подростков из екатеринбургских школ, выехавшие на экскурсию по Золотому кольцу.

Столкновение самосвала Howo и экскурсионного автобуса MAN произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в районе села Деболовское Ростовского района. Следователи установили, что водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу, в котором ехали 45 человек, в том числе 38 детей.