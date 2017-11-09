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Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
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09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
08:43  09 ноября 2017 0

Пострадавшие в ДТП под Ярославлем свердловчане были победителями школьных олимпиад

Школьники выехали на экскурсию по Золотому кольцуФото: ВКонтакте / «Жесть Ярославль»
новость из сюжета:
ДТП с уральскими школьниками под Ярославлем
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В состав группы свердловских школьников, автобус с которыми попал в ДТП под Ярославлем вечером 8 ноября, входили победители олимпиад, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей, детских домов и интернатов.

Поездка была организована на уровне свердловского министерства образования и министерства культуры и наполовину финансировалась государством, сообщил «URA.RU» осведомленный источник.

Как писало «URA.RU» ранее, по последней информации, в результате ДТП погиб один человек и 16 получили травмы. Среди пострадавших — 15 подростков из екатеринбургских школ, выехавшие на экскурсию по Золотому кольцу.

Столкновение самосвала Howo и экскурсионного автобуса MAN произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в районе села Деболовское Ростовского района. Следователи установили, что водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу, в котором ехали 45 человек, в том числе 38 детей.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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