07:36 09 ноября 2017 0

Основной удар пришелся на водителя автобуса: мужчина не выжил Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По последней информации, в результате ДТП, произошедшего вечером в среду, 8 ноября, погиб один человек и 16 получили травмы. Среди пострадавших — 15 подростков из екатеринбургских школ, выехавшие на экскурсию по Золотому кольцу.

Остальные, после осмотра медиками и оказания первой помощи, были размещены в Ярославле. Для уточнения информации о их состоянии в ГУ МЧС по Ярославской области открыт телефон «горячей линии»: 8 (4852) 79-09-01.

Как ранее сообщало «URA.RU», столкновение самосвала Howo и экскурсионного автобуса MAN произошло вечером 8 ноября на трассе М-8 «Холмогоры» в районе села Деболовское Ростовского района. Работавшими на месте следователями было установлено, что водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе не уступил дорогу автобусу, в котором ехали 45 человек, в том числе 38 детей.

В результате попутного столкновения грузовик оказался в кювете, а весь левый борт автобуса, в том числе водительский отсек, оказались смяты. Сильнее всех пострадал 40-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса — его с переломом бедра и травматическим шоком в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где он скончался через несколько часов, несмотря на усилия медиков.

У подростков и одного из сопровождавших их педагогов — ушибы, переломы и сотрясения, большинству пострадавших пришлось накладывать швы.

Предполагаемого виновника аварии, 40-летнего водителя самосвала, задержали в процессуальном порядке до решения об избрании меры пресечения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. За совершение ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека, виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас ситуацию с оказанием помощи пострадавшим школьникам держат на контроле губернаторы Свердловской и Ярославской областей Евгений Куйвашев и Дмитрий Миронов.

Стоит упомянуть, что по свидетельствам очевидцев на месте аварии крайне неблагоприятная обстановка в связи со строительством АЗС.