Крупнейший портал о российском криминальном мире «Прайм Крайм» опубликовал фото «вора в законе» 36-летнего Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), сделанное в кыштымской исправительной колонии №10 в Челябинской области. На кадре авторитет криминального мира сидит на кровати на фоне обоев, причем на полу уложен ламинат, передает корреспондент «URA.RU».
Снимок предположительно сделан в конце октября. Редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер не стала называть автора фотографии. «Мы не всегда знаем, кто нам присылает фотографии», — деликатно заметила собеседница в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Ахмед Шалинский прибыл на Южный Урал из Астраханской области в конце сентября. В челябинском СИЗО-3 по улице Артиллерийской он прошел медобследование, после чего его отправили в Кыштым. Там расположены колония строгого режима и участок колонии-поселения.
Местные силовики опасались, что с переводом вора в законе Ахмеда Шалинского может начаться передел криминальной сферы. Предпосылки появились незадолго до его приезда — некий Зелимхан Полонкаев устроил драку с лидером армянской диаспоры Артаком Варосяном, затем едва не спровоцировал конфликт с людьми местного «смотрящего» Илхама Османова. Эксперты считают, что тем самым уроженец чеченской столицы Грозного пытается наработать себе авторитет. Закончилось тем, что после «профилактической беседы» Зелимхан Полонкаев покинул Челябинскую область и обещал никогда больше не возвращаться.
«Ахмед Шалинский оказался правильным человеком — ему без разницы, чеченец ты или грузин, он не за диаспору, а за справедливость. При нем можно быть спокойным за состояние дел на зонах», — рассказал знакомый с ситуацией собеседник.