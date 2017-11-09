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Главные новости Челябинской области
09:57  09 ноября 2017 0

Чеченский вор в законе похвастался роскошной обстановкой в челябинской тюрьме. ФОТО

До недавнего времени это был единственный снимок Ахмеда Шалинского (слева) в публичном доступеФото: «Прайм Крайм»

Крупнейший портал о российском криминальном мире «Прайм Крайм» опубликовал фото «вора в законе» 36-летнего Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), сделанное в кыштымской исправительной колонии №10 в Челябинской области. На кадре авторитет криминального мира сидит на кровати на фоне обоев, причем на полу уложен ламинат, передает корреспондент «URA.RU».

Снимок предположительно сделан в конце октября. Редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер не стала называть автора фотографии. «Мы не всегда знаем, кто нам присылает фотографии», — деликатно заметила собеседница в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Ахмед Домбаев (Шалинский)
ФОТО: «Прайм Крайм»

Ахмед Шалинский прибыл на Южный Урал из Астраханской области в конце сентября. В челябинском СИЗО-3 по улице Артиллерийской он прошел медобследование, после чего его отправили в Кыштым. Там расположены колония строгого режима и участок колонии-поселения.

Местные силовики опасались, что с переводом вора в законе Ахмеда Шалинского может начаться передел криминальной сферы. Предпосылки появились незадолго до его приезда — некий Зелимхан Полонкаев устроил драку с лидером армянской диаспоры Артаком Варосяном, затем едва не спровоцировал конфликт с людьми местного «смотрящего» Илхама Османова. Эксперты считают, что тем самым уроженец чеченской столицы Грозного пытается наработать себе авторитет. Закончилось тем, что после «профилактической беседы» Зелимхан Полонкаев покинул Челябинскую область и обещал никогда больше не возвращаться.

«Ахмед Шалинский оказался правильным человеком — ему без разницы, чеченец ты или грузин, он не за диаспору, а за справедливость. При нем можно быть спокойным за состояние дел на зонах», — рассказал знакомый с ситуацией собеседник.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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