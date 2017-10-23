На Урале приняли решение о «коронации» вора. Как в «Крестном отце»

22:25 23 октября 2017 4

Один из представителей челябинского криминалитета возрос на том, что прогнал из города авторитета Зелимхана Полонкаева (на фото в центре) Фото: читатели "URA.RU"

В челябинском ресторане «Остап Бендер» произошла одна из самых массовых в городе сходок представителей криминального мира. Как сообщили «URA.RU» в правоохранительных органах, собралось около 500 человек. На встрече присутствовали «смотрящий» за Южным Уралом Илхам Османов, «авторитет» из Тюмени Гамет Пашанян, а также видные представители воровской среды из Екатеринбурга и Перми.

Сходка прошла как в фильме «Крестный отец» — в семейном ресторане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такая сходка впервые проводилась в ресторане одного из самых влиятельных представителей своей диаспоры, бизнесмена Грайра Мхитаряна и соучредителя ООО «Армянский культурный центр» и отца депутата Тракторозаводского райсовета Вигена Мхитаряна.

Сходка прошла мирно, если на считать, что за несколько часов эвакуировали 20 автомобилей, припаркованных вдоль дороги от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. По словам сотрудников Курчатовского райотдела полиции, элитными иномарками были заполнены даже соседние дворы. По словам очевидца, среди них был автомобиль бывшего вице-губернатора, а ныне бизнесмена Алексея Овакимяна.

По данным источника в полиции, на поминки приехал бывший вице-губернатор Овакимян Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Повод для встречи был трагический — поминки по близкой родственнице Мхитаряна. Присутствие на мероприятии первых лиц воровского мира Урала продемонстрировало высокий статус хозяина. «Мхитарян — один из самых уважаемых представителей своей диаспоры. К нему обращаются, когда нужно разрешить какой-то спор. Он приезжает, когда нужно разрешить. Но сам он специально не стремится к воровскому авторитету, держится в тени. Его бизнес — ремонт дорог», — объяснил один из участников сходки.

Один из важных вопросов, которые обсуждали, — стремление одного из криминальных лидеров диаспоры, Артака Варосяна, в воры в законе. От мнения собравшихся зависело очень многое, поскольку Илмах Османов считается лидером всего воровского мира Челябинской области. Тот же Артак Варосян вынужден подчиняться его воле.

Артак Варосян обвинялся в вымогательстве и в 2015 году был приговорен к 4,5 годам условного срока за попытку с пистолетами в руках выбить деньги у одного из бизнесменов.

Усиление Варосяна связано с недавней массовой дракой его «бригады» против людей 35-летнего уроженца Грозного Зелимхана Полонкаева.

Считалось, что Зелимхан Полонкаев приехал из Москвы в Челябинск готовить почву для перевода из колонии Архангельской области 36-летнего вора в законе Ахмеда Шалинского (Ахмед Домбаев).

Считается, что Ахмед Шалинский установит воровские понятия, но не допустит бунтов в колониях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации «URA.RU», Зелимхан Полонкаев вынужден был покинуть Челябинскую область после жесткого задержания и разговора с силовиками. Он дал честное слово больше не появляться в регионе.

Ахмед Шалинский, уроженец чеченского города Шали, не стал мстить за земляка. «Ахмед во всех смыслах — авторитетный человек. До этого люди то Авто [Автандил Кобешавидзе], то Олега Ашхабадского [Олег Михаэлян] тянули одеяло на себя — порядка не было. Шалинский оказался правильным человеком — ему без разницы, чеченец ты или грузин, он не за диаспору, а за справедливость. При нем можно быть спокойным за состояние дел на зонах. И за Зелимхана он заступаться не будет — тот сам во всем виноват», — рассказывает знакомый с ситуацией собеседник.

Но отъезд Зелимхана Полонкаева делает Артака Варосяна победителем в схватке. Последний всеми силами стремится развить успех. По некоторым данным, он уже не раз просил родственников с Кавказа помочь ему получить титул вора в законе.

«Артак в основном общается со своими. Курирует обналичку, в этой сфере конкурентов прибивает или подставляет и заставляет работать на себя. Здесь он напрягает очень многих. Есть желающие его устранить. И самый первый — Пузик [Владимир Пузиков]. Оба ходят под Илхамом Османовым. Но друг друга не переносят — периодически доходит до конфликтов. И это проблема», — полагает источник в силовой структуре.

По данным сотрудника правоохранительных органов, недавно произошла драка с поножовщиной внутри диаспоры. Полицейские поставили Артаку Варосяну ультиматум — он должен сдать зачинщиков.

«Когда обсуждался вопрос по дальнейшей карьере Артака, все признавали, что у него слишком много неоконченных тем: конфликт с тем же Пузиком, отношения с полицией. Как бы он ни рвался, пока ему рано в „законники“. Возможно, к этому придется вернуться позднее, но не сейчас», — резюмировал участник сходки.