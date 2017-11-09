Стали известны подробности покушения на 45-летнего Надира Салимова по кличке Гули в Турции, которое, по данным местной полиции, организовал Намик Джаниев, брат убитого вора в законе Ровшана Ленкоранского.
Бригада киллеров во главе с Джаниевым прилетела в Стамбул. Здесь он провел переговоры с лидером турецкой криминальной группировки «Ширинлер» Мехметом Сабри Ширином по прозвищу «Макс». За убийство Гули Намик Джаниев предложил турецкому мафиози рекордную сумму в пять миллионов долларов.
«Преступники встретились в ресторане торгового центра, где обсуждали детали покушения. В этот момент они были задержаны полицейскими, которые провели операцию, имея наводку на эту встречу», — сообщает агентство Рrimecrime.ru.
Всего были задержаны тринадцать человек — это Ровшан с группой из одиннадцати киллеров и турок Макс. При них нашли большое количество огнестрельного оружия и патронов, а также ручные гранаты. У задержанных нашли подробную схему виллы в окрестностях Стамбула, где сейчас живет Гули. Планировалось взять штурмом дом и убить Гули и его соратников, которые находились с ним. Все задержанные арестованы турецким судом на четыре месяца.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Турции предотвращено покушение на вора Гули, который освободился в конце октября после 22 лет колонии в Азербайджане. Его уже провозгласили главным вором на всей территории бывшего СССР. В Свердловской области ему присягнули местные торговцы. Чтобы добиться влияния в России, Гули формирует свой клан и готовится к войне. При этом клан формируется не по национальному и не по территориальному принципу, как делали многие его предшественники, а как транснациональная преступная организация. У Гули достаточно много сторонников среди криминальных элит в разных регионах России.