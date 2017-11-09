Звезда «Уральских пельменей» обвинила «мамочек» в болезнях своей дочери

12:14 09 ноября 2017 0

Теперь ребенок будет развиваться дома Фото: из инстраграма Иланы Юрьевой

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева заявила в Instagram, что перестанет водить дочь в детский сад и переводит ребенка на домашнее обучение. По ее словам, ей надоело, что ребенок болеет из-за чужой безответственности.

Дочь Юрьевой водили в детский сад лишь на три часа в день «для общения с ровесниками и развивающих занятий». Однако другие родители часто приводили своих детей больными. «Ну почему мамочки приводят в сад не долеченных детей? Почему Вы считаете, что только Вам срочно нужно заняться своими делами, а остальным — нет?! Приходишь в группу, половина детей кашляет», — возмущается звезда. По ее словам, из-за чужих инфекций дочь в итоге проболела три недели за месяц.

«Врачи говорят, что через болезни формируется иммунитет у ребенка. Интересно, а можно его как-то по-другому сформировать, не постоянно болея?! Что думаете, мамули?» — спросила она в конце записи. Большая часть комментаторов порекомендовала ей смириться и дать ребенку переболеть, другие советуют пить БАДы. «Я водила сына с соплями в сад. И так многие делают. Оставить не с кем. Больничные копейки — надо работать! Вырос — сейчас раз в год болеет дня два))», — пишет пользователь kalinkinanatal. «Даю своей бады. И такой проблемы нет. Иммунитет у нас крепкий :)», — отметила yarmira94.