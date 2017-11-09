{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:14  09 ноября 2017 0

Звезда «Уральских пельменей» обвинила «мамочек» в болезнях своей дочери

Теперь ребенок будет развиваться домаФото: из инстраграма Иланы Юрьевой

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева заявила в Instagram, что перестанет водить дочь в детский сад и переводит ребенка на домашнее обучение. По ее словам, ей надоело, что ребенок болеет из-за чужой безответственности.

Дочь Юрьевой водили в детский сад лишь на три часа в день «для общения с ровесниками и развивающих занятий». Однако другие родители часто приводили своих детей больными. «Ну почему мамочки приводят в сад не долеченных детей? Почему Вы считаете, что только Вам срочно нужно заняться своими делами, а остальным — нет?! Приходишь в группу, половина детей кашляет», — возмущается звезда. По ее словам, из-за чужих инфекций дочь в итоге проболела три недели за месяц.

«Врачи говорят, что через болезни формируется иммунитет у ребенка. Интересно, а можно его как-то по-другому сформировать, не постоянно болея?! Что думаете, мамули?» — спросила она в конце записи. Большая часть комментаторов порекомендовала ей смириться и дать ребенку переболеть, другие советуют пить БАДы. «Я водила сына с соплями в сад. И так многие делают. Оставить не с кем. Больничные копейки — надо работать! Вырос — сейчас раз в год болеет дня два))», — пишет пользователь kalinkinanatal. «Даю своей бады. И такой проблемы нет. Иммунитет у нас крепкий :)», — отметила yarmira94.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров