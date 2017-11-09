Милонов заявил, что США запретили Украине рвать отношения с Россией

Запад приказал президенту Украины Петру Порошенко не рвать дипломатические отношения с Россией, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, таким образом он навсегда поставит крест на статусе Украины как страны, имитирующей желание продолжать минский формат, передает «Федеральное агентство новостей».
«Не надо брать в расчет позицию Петра Порошенко или депутатов Верховной Рады, потому что все решения принимаются не ими. Позиция украинской стороны на самом деле продиктована Европой и Соединенными Штатами Америки», — заявил Милонов.
Как писало «URA.RU» ранее, президент Украины Петр Порошенко не поддержал идею разрыва дипотношений между Москвой и Киевом. Этот вопрос планируют обсудить в Верховной Раде 16 ноября.