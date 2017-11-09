В Перми началась кампания в поддержку медбрата, обвиняемого в смерти пациента. ФОТО

14:20 09 ноября 2017 1

Коллеги и друзья медбрата провели пикет рядом со зданием Индустриального районного суда Фото: Владимир Косенков

Коллеги и друзья медбрата Пермского наркодиспансера, которого обвиняют в причинении смертельных травм пьяному пациенту, не верят в его виновность. Они провели в его защиту пикет и написали петицию на имя генпрокурора с требованием разобраться в этом странном деле.

В ночь на 2 мая 2017 года в Пермский наркодиспансер доставили пьяного мужчину. По версии следствия, он захотел в туалет, а когда его не выпустили, он справил нужду прямо в палате, за что его и избил медбрат. Через две недели пострадавший умер у себя дома. Причиной смерти стала пневмония, которая развилась из-за линейного перелома ребер, гласит официальное заключение.

Друзья и коллеги медбрата не верят в его виновность. «Он не мог поднять руку на беззащитного. Я знаю его как доброго и отзывчивого человека. Ему нравилась его работа, он любил помогать людям», — рассказал «URA.RU» приятель обвиняемого Сергей.

Знакомые парня разместили в Сети петицию на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, а также председателей Индустриального районного и Пермского краевого судов.

В петиции отмечается, что уголовном деле много странностей. В частности, первым свидетелем обвинения стал пациент наркодиспансера, который в тот день был также сильно пьян. «Важно отметить, что при степени той алкогольной интоксикации, которая была выявлена у свидетеля, у большинства людей, по мнению экспертов, наблюдается состояние „оглушения“ — они просто не в состоянии запомнить детали событий, а затем изложить их», — говорится в документе. Вторым свидетелем стал санитар, с которым, как говорится в петиции, у обвиняемого был личный конфликт. «Кроме того, есть основания полагать, что на него оказывалось давление сотрудниками правоохранительных органов: по некоторым данным, его продержали в полиции не менее шести часов, тогда как в материалах дела значится, что допрос проводился всего 15 минут», — пишут авторы документа.

На судебном заседании, куда удалось попасть корреспонденту «URA.RU», тоже было несколько любопытных деталей. В частности, врачи, дежурившие в ту ночь, утверждают, что не слышали никакого шума из палаты, где якобы было избиение. При этом сам мужчина после выписки жаловался, что его избили полицейские — про медиков он ничего не говорил. Сам обвиняемый утверждает, что пациента не бил.

Во время одного из судебных заседаний коллеги и друзья медбрата провели пикет рядом со зданием Индустриального районного суда. «Нас было 12 человек, мероприятие было полностью согласованным. Надо поддержать парня. И отстоять справедливость», — рассказал «URA.RU» один из сотрудников наркодиспансера. По словам собеседника, пикеты могут быть продолжены.