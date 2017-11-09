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09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
16:37  09 ноября 2017 0

Тюменская область возьмет в долг миллиарды, чтобы покрыть «сумасшедший» дефицит

Комитет по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы - прием Яшкина. Тюмень, крупина татьяна
Татьяна Крупина надеется на лучшее, но готова к худшему варианту развития событий с доходами бюджета Тюменской областиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская область готова занять 11 миллиардов рублей для покрытия рекордного дефицита бюджета региона в 2018 году. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы заявила замгубернатора, директор регионального департамента финансов Татьяна Крупина.

По словам Крупиной, в условиях дефицита бюджета региона в 2018 году правительство области может приступить к выпуску ценных бумаг на 11 миллиардов рублей. Всего за 2018—2020 годы регион готов занять почти 18 миллиардов рублей. Дефицит бюджета региона в следующем году составит почти 27 миллиардов рублей.

Другим источником покрытия дефицита станут переходящие остатки средств бюджета 2017 года. Крупина не исключила, что региону вообще не придется занимать деньги. В пример главный финансист региона привел ситуацию с доходами нынешнего года. Дефицит бюджета 2017 года составлял 16 миллиардов рублей, но в сентябре, после уточнения доходов от налога на прибыль организаций казна получила дополнительно 29,4 миллиарда рублей и правительство смогло даже увеличить ассигнования по ряду направлений.

Тем не менее, если экономическая ситуация останется такой же, как сейчас, правительство региона «безусловно» прибегнет к выпуску ценных бумаг, заверила Крупина. Депутат тюменской областной думы, член комитета по бюджету, налогам и финансам Олег Чемезов в разговоре с «URA.RU» назвал дефицит бюджета Тюменской области на 2018 год «сумасшедшим, какого никогда не было».

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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