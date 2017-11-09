Тюменская область готова занять 11 миллиардов рублей для покрытия рекордного дефицита бюджета региона в 2018 году. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы заявила замгубернатора, директор регионального департамента финансов Татьяна Крупина.
По словам Крупиной, в условиях дефицита бюджета региона в 2018 году правительство области может приступить к выпуску ценных бумаг на 11 миллиардов рублей. Всего за 2018—2020 годы регион готов занять почти 18 миллиардов рублей. Дефицит бюджета региона в следующем году составит почти 27 миллиардов рублей.
Другим источником покрытия дефицита станут переходящие остатки средств бюджета 2017 года. Крупина не исключила, что региону вообще не придется занимать деньги. В пример главный финансист региона привел ситуацию с доходами нынешнего года. Дефицит бюджета 2017 года составлял 16 миллиардов рублей, но в сентябре, после уточнения доходов от налога на прибыль организаций казна получила дополнительно 29,4 миллиарда рублей и правительство смогло даже увеличить ассигнования по ряду направлений.
Тем не менее, если экономическая ситуация останется такой же, как сейчас, правительство региона «безусловно» прибегнет к выпуску ценных бумаг, заверила Крупина. Депутат тюменской областной думы, член комитета по бюджету, налогам и финансам Олег Чемезов в разговоре с «URA.RU» назвал дефицит бюджета Тюменской области на 2018 год «сумасшедшим, какого никогда не было».