В Тюмени на выходных пройдет мокрый снег
Вместе со снегом возможно усиление ветра
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени в ближайшие выходные, 29 и 30 ноября, снова установится плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.
«В субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября, температура воздуха в Тюмени в дневное время поднимется до +3 градусов по шкале Цельсия. В эти дни возможен мокрый снег в небольшом количестве, преимущественно без осадков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь с 28 на 29 ноября может подняться сильный ветер. Его скорость составит до 12 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в некоторых районах области 29 ноября стоит ожидать метели.
Прогноз погоды на ближайшие выходные
Фото: Gismeteo
