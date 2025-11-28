Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Тюмени на выходных пройдет мокрый снег

В Тюмени 29 и 30 ноября выпадет мокрый снег
28 ноября 2025 в 19:49
Вместе со снегом возможно усиление ветра

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в ближайшие выходные, 29 и 30 ноября, снова установится плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«В субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября, температура воздуха в Тюмени в дневное время поднимется до +3 градусов по шкале Цельсия. В эти дни возможен мокрый снег в небольшом количестве, преимущественно без осадков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 28 на 29 ноября может подняться сильный ветер. Его скорость составит до 12 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в некоторых районах области 29 ноября стоит ожидать метели

Прогноз погоды на ближайшие выходные

Фото: Gismeteo

