16:57 09 ноября 2017 0

Курганским фермерам будет нечего терять после осеннего забоя скота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фермерские хозяйства в Зауралье торопятся с забоем скота из-за вспышки африканской чумы свиней на границе региона — в Чебаркульском районе Челябинской области. Местные власти, в свою очередь, предпринимают экстренные меры для предотвращения распространения опасного заболевания.

В приграничных с Челябинской областью районах — Альменевском, Сафакульевском, Щучанском и Целинном — свиней держат, в основном, в личных подсобных хозяйствах. В Сафакулевском, например, поголовье насчитывает 330 особей, в Альменевском — около 1000. Сейчас фермеры в ускоренном режиме проводят забой свиней, чтобы избежать негативных последствий в случае проникновения в регион чумы.

«Впервые мы разослали владельцам ЛПХ рекомендации еще в августе, когда очаг инфекции был зафиксирован в Омской области. Но это далеко от нас, а до Тимирязевского (поселок, в котором произошла вспышка чумы — прим. ред.) — всего в 100 км. Сейчас я лично попросил глав сельсоветов поторопиться с забоем, после него останется всего 30-40 свиноматок, за которыми будем вести особый контроль», — заявил «URA.RU» начальник отдела сельского хозяйства Сафакулевского района Владимир Ершов. В администрации Альменевского района отметили, что не опасаются ущерба от эпидемии из-за отсутствия постоянного поголовья — после осеннего забоя в хозяйствах останется около полусотни животных.

Из-за африканской чумы охотникам посоветовали взять ружья на изготовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

8 ноября в Кургане прошло чрезвычайное заседание противоэпизоотической комиссии. На нем главный ветеринарный инспектор Татьяна Сандакова рассказала, что на границе с Челябинской областью сейчас дежурят полицейские и специалисты, чтобы не допустить в область ввоз кормов, скота и мяса с зараженной территории. Также проводится лабораторный мониторинг домашних свиней, в ближайшее время в магазинах отберут пробы челябинских мясопродуктов для исследования, сообщили в региональном департаменте АПК.

Для профилактики чумы планируется, в том числе, снизить популяцию диких кабанов вокруг крупных свиноводческих комплексов. Как рассказали «URA.RU» в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на контроле ведомства в регионе находится 6 таких объектов, около них организуют 10-километровые буферные зоны, где будет производиться отстрел. «В приграничных с Челябинской областью районах превышение популяции дикого кабана не очень большое, тем не менее, еще 7 ноября мы разослали охотопользователям письма с рекомендациями по ее снижению. Принудить их к этому мы не имеем права, сейчас ждем официального решения комиссии», — пояснил временно исполняющий обязанности начальника управления по охране и использованию животного мира Алексей Епанчинцев.

Африканскую чуму свиней выявили на территории Челябинской области в начале ноября — от нее в одном из хозяйств погибло 36 животных. После этого местным фермерам пришлось уничтожить все поголовье, объявлен режим ЧС.