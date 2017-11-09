17:56 09 ноября 2017 0

Мужчина может провести за решеткой всю оставшуюся жизнь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Зауралье перед судом предстанет 40-летний мужчина, который застрелил пенсионера МВД и жестоко расправился с его супругой и тещей.

По версии следствия, в апреле 2017 года мужчина приехал к дому знакомых, проживавших в городе Петухово, чтобы приобрести табачные изделия для последующей реализации. Вместе с хозяином, бывшим сотрудником ГИБДД, он загрузил в свой автомобиль 1000 блоков сигарет. Затем, не желая платить за товар, мужчина достал оружие и три раза выстрелил в голову экс-полицейскому. Потерпевший скончался на месте происшествия.

После первого убийства злоумышленник проник в дом и колюще-режущим предметом нанес смертельные раны жене и теще экс-полицейского. Маленькой дочери супругов удалось убежать. Из дома преступник вынес не менее 400 000 тысяч рублей, общий ущерб составил около миллиона.

Вскоре оперативники задержали убийцу на территории Тюменской области. Он был этапирован в Курган и заключен под стражу.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области, мужчине предъявлено обвинение по пунктам «б» и «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), пунктам «а» и «з» по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти двум и более лицам, сопряженное с разбоем»), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов»).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.